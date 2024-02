Weekend in Cantina da Vogadori: "Degustiamo l’Amarone della Valpolicella"

Vivi un weekend indimenticabile con la cantina Vogadori in Valpolicella: «Il prossimo 17 e 18 febbraio, unisciti a noi per un evento enogastronomico straordinario, dedicato all'esplorazione dell'Amarone e dei tesori vinicoli della cantina».

Dove: Cantina Vogadori, Via Vigolo 16, Negrar di Valpolicella 37024 (VR)

Quando: 17 e 18 Febbraio

Orari: alle 10.30 e alle 15 il sabato | Alle 10.30, alle 13 e alle 15 la domenica.

Cosa vi aspetta:

Degustazioni Guidate: Assapora l'inconfondibile Amarone e altri vini pregiati, arricchiti la degustazione del nostro Olio Extravergine di Oliva.

Tour della Cantina: Scopri i segreti della produzione vinicola con un tour guidato dalla vigna alla bottiglia.

Dettagli e prenotazioni: Per assicurarti un posto in questo percorso enologico, prenota via whatsapp al numero 00393289417228 o inviando un'email a info@vogadorivini.it.

Foto ufficio stampa Cantina Fratelli Vogadori