"VitaMina, la voce e la chitarra. Le canzoni di Mina, l'amore"

Concerto dedicato alla grande protagonista della canzone italiana MINA. Venerdì 16 febbraio ore 20.45 Con SUSIE DAL ZEN Voce DAVID CREMONI Chitarra. Presso Sala Polifunzionale Garonzi in Seconda Circoscrizione in via Quinzano 24D (quartiere Ponte Crencano).

Ingresso a offerta libera e consapevole per gli artisti. Evento promosso e organizzato dalla Commissione Politiche Culturali della Seconda Circoscrizione.