Generazione Disagio presenta "Capitalism*" al Teatro Fucina Machiavelli

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2024, alle 21, sul palco di Fucina Machiavelli il collettivo Generazione Disagio festeggia i 10 anni con lo spettacolo Capitalism*: un esperimento di contaminazione, un ibrido comico tra stand up comedy, teatro, satira, flusso di pensieri. Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi ci accompagnano in un viaggio nel tempo e nello spazio alla ricerca della felicità, attraverso tentativi grotteschi di scardinare il sistema, cercando di conciliare la voglia di affermazione e l’identità, la fragilità e la competizione, il senso della vita e il senso di colpa, le citazioni motivazionali di Walt Disney e Karl Marx.

Un terapeuta e il suo paziente in un monologo comico a due voci che parte da un interrogativo fondamentale: può esistere un nuovo modello di società o l’unica via è il Capitalismo? O ancora quanto è profondo il nostro bisogno di affetto, successo e apprezzamento? Cosa c’entra un gin tonic con l’antica Grecia? Perché ci servono i poveri e i venditori ambulanti? Possiamo viaggiare sulle gobbe di un cammello attraverso la cruna di un ago, per aggiustare l’ascensore sociale? Si ride. Ci si affligge. Soprattutto si ride. Un po’ si sogna.

Informazioni e biglietti

Biglietti (intero 12 euro / ridotto (under 30-over 70) 10 euro / convenzioni 8 euro / under18 5 euro) e Membership (5 spettacoli 50 euro / SuperMembership 11 spettacoli 100 euro) acquistabili online su fucinaculturalemachiavelli.com o in biglietteria a partire da un’ora prima dell’inizio.

Generazione disagio 2023 / foto ufficio stampa Fucina culturale Machiavelli