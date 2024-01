Visita guidata: "Verona sotterranea, viaggio nella città segreta"

Un’insolita Verona, quella che si nasconde sotto i nostri piedi. L’itinerario comprende la visita di due suggestive aree archeologiche sotterranee che ci porteranno alla scoperta della Verona romana meno nota. Si partirà Si dall’area archeologica di Via San Cosimo, in via San Cosimo 3, che si trova all’interno dell’Istituto religioso Figlie di Gesù. Questo sito permette di apprezzare molto chiaramente l’evoluzione del sistema difensivo di Verona dall’epoca della fondazione della città romana fino al VI secolo d.C.

Qui è conservato infatti un tratto delle mura di cinta del I sec. a. C., che furono restaurate e provviste di torri a sperone nel corso dei secoli successivi, oltre ai resti di una domus di età imperiale che fu edificata nei pressi della cortina romana. Ad arricchire il sito, infine, è la presenza del più visibile e ben conservato esempio delle mura che re Teodorico eresse a Verona nel VI sec. .d C., a pochi metri da quelle romano-repubblicane.

Si proseguirà poi all’area archeologica del Criptoportico capitolino di Corte Sgarzerie, in Corte Sgarzerie 8p, situata all’interno del bel loggiato quattrocentesco denominato Loggia del Mangano. L’area ospita i resti delle strutture del corridoio seminterrato che si trovava alla base del più importante tempio cittadino, il Capitolium (metà I sec. a.C.), e dà la possibilità di comprendere non solo come fosse costruito questo monumento e come si presentasse in età romana, ma anche di capire quali dinamiche portarono alla sua distruzione e all’accrescersi della città su se stessa nel corso del tempo.

