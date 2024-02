"Allegro con fuoco", il concerto del Quartetto Maffei e del chitarrista Eros Roselli

Domenica 18 febbraio alle 11 in Fucina Machiavelli il chitarrista Eros Roselli si esibirà con il Quartetto Maffei nel Quintetto in fa maggiore per chitarra e archi, op. 143 di Mario Castelnuovo-Tedesco. «Il superbo chitarrista italiano Eros Roselli è un musicista di prim'ordine e offre profonde interpretazioni, impiegando il suo agile senso del fraseggio, l'articolazione chiara e il timbro pieno per ottenere esecuzioni straordinariamente soddisfacenti». È così che American Record Guide recensisce il CD con gli studi per chitarra di Fernando Sor interpretati da Roselli.

Domenica avremo occasione di ascoltarlo nel Quintetto per chitarra e archi che Castelnuovo – Tedesco compone appositamente per il leggendario chitarrista Andrés Segovia che la eseguì per la prima volta alla Music Guild di Los Angeles con Quartetto Paganini nel 1951. Scrive Castelnuovo: “È un lavoro al quale sono particolarmente affezionato: chiaro, semplice, scorrevole, di un lirismo quasi schubertiano (e si sa quale amore io abbia per Schubert!)”.

In programma anche l’interessante Quartetto op. 44 n. 2 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, secondo -ma in realtà composto per primo- di un ciclo di tre quartetti scritti tra il 1837 e il 1838 per il principe di Svezia. Caratterizzato da un grande equilibrio formale, questo Quartetto ci racconta un Romanticismo diverso da come siamo abituati ad ascoltarlo, un Romanticismo dal pathos sottile e divagante che anima le impeccabili strutture «viennesi» e ne ammorbidisce con grazia i contorni formali.

Informazioni e biglietti

I biglietti 12 euro intero e 10 euro ridotto sono acquistabili sul sito www.fucinaculturalemachiavelli.com oppure in biglietteria a partire da un’ora prima dell’evento, nel Teatro Fucina Machiavelli in via Madonna del Terraglio 10, Verona.

Eros Roselli / foto ufficio stampa Fucina culturale Machiavelli