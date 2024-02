Al Teatro Modus lo spettacolo "Io sono Artaud"

Venerdì 16 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Modus va in scena lo spettacolo teatrale "Io sono Artaud" di e con Nevio Gambula. Il poeta Artaud, l’attore, il regista, il visionario, rivive attraverso un racconto delirante la sua esperienza di vita. Nove anni passati in manicomio, subendo ogni forma di violenza fisica e psichica, in un mondo dove si aggirano medici implacabili e funzionari d’una società che lo rifiuta, crudeli e insensibili.

Il racconto di Artaud non è lineare, stralci di una biografia bruciante che vengono snocciolati come un poema incompiuto nella cella buia e spoglia in cui è internato. È la storia di un soggetto scorticato vivo, invaso da fantasmi e costretto dentro una camicia di forza che ne impedisce ogni movimento; gli effetti dell’elettroshock attraversano il suo monologo interiore, come i residui di un incubo. Il suo linguaggio è infatti aspro, a tratti lancinante; dalla sua bocca sprigiona qualcosa di straziante, brandelli di parole, frasi sconnesse, confusi ricordi, propositi di rivolta.

La costante presenza della malattia e dell’allucinazione rende il suo racconto informe, pieno di crepe, mentre la parola è masticata con rabbia, distorta, restituita da una voce sempre più demoniaca, da posseduto. Ed è proprio la voce a suggerire l’affanno di un uomo che cerca, nella violenza della sua condizione, uno scatto che lo liberi dalla prigionia.

