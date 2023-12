Visita guidata "Giotto a Natale: i colori e la luce"

Meno famosa di Venezia, meno appariscente di Verona, più discreta e forse più autentica. È Padova la proposta prenatalizia per i veronesi dell'Associazione Guide Ippogrifo. 3000 anni di storia, una delle città più antiche d'Italia. Una città d'acqua che era un'isola circondata da fiumi, attraversata da canali, protetta da bastioni. 3694 metri lineari di affreschi entrati nella storia. Otto siti affrescati dai più grandi artisti del Trecento. La seconda basilica più grande del mondo e la seconda università più antica, una delle piazze più grandi d'Europa, il primo orto botanico del pianeta, il più grande salone pensile al mondo... siete sicuri di conoscere Padova? Avete mai assaggiato lo spritz all'assenzio nel famoso Caffè Pedrocchi? Una giornata per conoscere molto dell'enorme eredità culturale patavina: la basilica di Sant'Antonio, le piazze principali, l'università, il labirinto di portici e tanti altri monumenti meno noti. Vigilia di Natale nella città il cui ciclo affrescato trecentesco è stato riconosciuto dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. E tra questi affreschi la Natività, quasi da cartolina, come il primo bacio nella storia dell'Arte e che vedremo dal vivo visitando il capolavoro assoluto di Giotto, Cappella Scrovegni. Sarà anche l’occasione per vedere Padova sotto una nuova luce, grazie alle installazioni artistiche che cambieranno volto a palazzi e piazze, proiettando su facciate e strade disegni, colori e giochi luminosi. E vedremo al buio il monumento dedicato alla luce (oltre ai mercatini di Natale).

Attenzione: prenotazione obbligatoria ENTRO 10 DICEMBRE a: info@infoverona.it o whatsapp 329 3123991. La visita sarà effettuata con un minimo di 10 persone. Incontro ore 8 alla stazione di Porta Nuova e rientro a Verona alle 20.40 Il costo è di 60 euro e include: visita turistica intera giornata, ingresso Cappella Scrovegni, biglietto ferroviario A/R, Spritz verde oppure Zabaione Stendhal al Caffè Pedrocchi. Chi lo desiderasse può raggiungere Padova con mezzi proprio: in questo caso il costo del treno gli sarà detratto.

Foto: Associazione Guide Ippogrifo