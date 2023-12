Concerto gospel: "Summertime Choir"

Il Comune e la Pro Loco di San Bonifacio sono lieti di proporre un Concerto Gospel, con ingresso libero e gratuito: domenica 17 Dicembre 2023 alle ore 17.30, al Teatro Centrale. Sul palcoscenico si esibirà il SUMMERTIME CHOIR, un coro con 30 cantanti e una band di 6 musicisti, diretti dal Maestro Walter Ferrulli, ideatore e regista degli spettacoli.

Il Gospel è il genere musicale dei Summertime, che partendo da Padova nel lontano 1991 si sono esibiti in concerti e prestigiose partecipazioni live tra cui, fiore all'occhiello, l'esibizione in mondovisione al Concerto di Natale in Vaticano, nell'Aula Nervi, al fianco di artisti di calibro internazionale tra cui Dionne Warwick, Ron, Laura Pausini, Lionel Richie e molti altri, oltre che la partecipazione all'Ice Christmas Gala su Canale 5 e l'apertura di Italia's Got Talent.

Il Summertime Choir si esibirà a San Bonifacio in uno spettacolo energico e coinvolgente con un repertorio che spazia dal Gospel contemporaneo al Christian Rock, passando per i grandi successi Pop rivisitati e alcune venature di Soul e Funky, arricchendo lo spettacolo con brani di composizione propria.

Ospite d'eccezione della serata: JESSE CAMPBELL, cantante internazionale, che dopo il debutto nel 2011 a "The Voice USA" nel team di Christina Aguilera, esegue concerti e tour in tutto il mondo come solista.

L'evento è inserito nel programma “Natale a San Bonifacio”, con la collaborazione di: Pro Loco San Bonifacio, Distretto del Commercio di San Bonifacio, Centro Commerciale San Bonifacio, PUMP – Music Festival.