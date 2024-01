Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dell'epifania dal 5 al 7 gennaio 2024

Sono davvero numerosi gli appuntamenti interessanti anche per questo weekend in città e in provincia. Vediamo tutte le migliori iniziative in programma dal 5 al 7 gennaio 2024.

L'EVENTO TOP

Befana del vigile

La Befana del vigile torna in piazza Bra il prossimo 6 gennaio 2024. Si tratta della 19esima edizione. La manifestazione è organizzata dalla polizia locale di Verona e dalla Cooperativa Al Calmiere. Saranno una settantina di mezzi tra auto e moto storiche che, a partire dalle ore 9.30, si raduneranno in piazza San Zeno e alle ore 10.45 circa partiranno per raggiungere Piazza Bra, scortati da due motociclisti della polizia locale veronese. In piazza San Zeno dalle 9 alle 12 vi sarà il famoso "Taolon dei pitochi" dove verrà effettuata un'ulteriore raccolta di beni alimentari, per le persone in stato di bisogno.

MANIFESTAZIONI

Verona Antiquaria

Domenica 7 gennaio 2024 la Piazza di San Zeno, Piazza Corrubio e le vie limitrofe del quartiere tornano ad ospitare Verona Antiquaria, il consueto appuntamento dedicato al vintage, al collezionismo, al modernariato e all’antiquariato. Sono presenti oltre 200 espositori provenienti da tutto il nord Italia, che offrono ai visitatori arte ed oggettistica di antiquariato, mobili, soprammobili, tappeti, oggetti e vestiti di modernariato, vintage e collezionismo.

Ingresso a 1 euro nei musei civici di Verona

Il primo appuntamento del 2024 con l’ingresso ad 1 euro nei musei civici veronesi è per domenica 7 gennaio. I visitatori e i cittadini che saranno in città per la festa dell’Epifania potranno approfittare dell’iniziativa che viene proposta nel primo fine settimana del mese. Un’opportunità per immergersi, ad un prezzo speciale, nell’arte, nella cultura e nella storia di cui Verona è straordinariamente ricca.

Broccoletto di Custoza

Dopo il primo gelo, diventa protagonista delle nostre tavole il Broccoletto di Custoza, ortaggio invernale tipico delle colline della frazione di Sommacampagna, portato alla ribalta dalle iniziative di promozione dell’associazione Pro Loco, e successivamente dell’associazione Ristoratori del Custoza e dell’associazione Produttori di Broccoletto di Custoza, affiancate dal Consorzio di Tutela Custoza doc. L’edizione 2024 sarà aperta dall’associazione Pro Loco Custoza, con una degustazione dal 4 al 7 gennaio presso la palestra di Custoza.

Il primo falò "sostenibile" dell'epifania a Verona

A Verona quest’anno per la festa della Befana in piazza Bra ci sarà un’installazione luminosa che attraverso fasci di luce proietterà su uno schermo d’acqua un grande fuoco che brucerà simbolicamente l’anno appena trascorso. L’allestimento artistico sarà collocato davanti a Palazzo Barbieri nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 gennaio.

Epifania al Museo Nicolis

Sabato 6 gennaio, in occasione della festa dell’Epifania, al Museo Nicolis di Villafranca di Verona ci sarà una grande sorpresa per i più piccini! Per dare a tutti la possibilità di trascorrere una giornata divertente in un contesto culturale, il 6 gennaio, bambini e ragazzi fino ai 18 anni usufruiranno dell’ingresso omaggio, mentre per gli adulti l’ingresso sarà ridotto a 12 euro (anziché 14 euro).

Back to swing reload - Social dance

Back to swing reload - Social dance il 5 gennaio al Parco Ottocento. Una grande festa con la brillante selezione musicale dallo Swing classico al Rhythm&Blues e Boogie woogie a cura di Mr. Barini.

Epifania al Centro di Comunità

La magia dell'Epifania invaderà il Centro di Comunità di via Velino 22 a Verona, sabato 6 gennaio, dalle ore 15 alle 18, con la festosa celebrazione della Befana. L'ingresso è libero, aperto a tutta la cittadinanza desiderosa di condividere un pomeriggio di gioia e divertimento.

La Viola, ovvero Brusa la Vecia

Sabato 6 gennaio a Valeggio sul Mincio fa il suo ritorno nel prato adiacente l'ospedale "La Viola, ovvero Brusa la Vecia", il folkloristico falò propiziatorio dell'Epifania. L'evento, come da tradizione, sarà accompagnato da musica, vin brulé fumante e l'immancabile "panino col codeghin".

MERCATINI NATALIZI

A Bussolengo il "Natale nel cuore"

Fino al 7 gennaio Bussolengo vive "Natale nel cuore" un mese intero di appuntamenti per trascorrere insieme il periodo più magico dell'anno, nella tipica atmosfera delle feste tra mercatini, luci, spettacoli e musica.

Gardaland Magic Winter

Ornato di sfavillanti luci e meravigliose decorazioni, fino al 7 gennaio 2024 il Gardaland Magic Winter offrirà agli ospiti momenti di relax, divertimento, golosità e antiche tradizioni mettendo in luce anche i sentimenti e i valori condivisi dagli ospiti con un’esperienza che, a sorpresa, li coinvolgerà in prima persona.

Mercatini di Natale a Lazise

Il suggestivo evento natalizio a Lazise si terrà nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, sul Lungolago Marconi e nelle vie interne del centro storico. Saranno presenti fino al 7 gennaio 2024 numerosi espositori con le caratteristiche casette in legno che faranno vivere a tutti i visitatori una magica atmosfera, con i colori, i sapori e i profumi del Natale.

Mercatini di Natale a Bardolino

La magia del Natale si accende a Bardolino: fino a domenica 7 gennaio 2024 Comune e Fondazione Bardolino Top propongono un ricco calendario di appuntamenti aperti a tutti. Al Parco di Villa Carrara Bottagisio ci sarà il Villaggio di Natale, attivo tutto il giorno con cascate di luci e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Saranno in funzione anche la ruota panoramica, il trenino, la carrozza di Babbo Natale, la slitta 3D e la giostra cavalli.

Natale a Malcesine

Malcesine destinazione del Natale e delle festività con un ricco calendario che si sviluppa fino al 7 gennaio 2024. Tante le iniziative per ogni fascia d’età e che incontrano diversi interessi e modalità di vivere appieno le atmosfere invernali del borgo-gioiello dell’alto Garda, tra i più belli d’Italia. Iniziando dai più piccoli sarà operativo il Villaggio Incantato: Babbo Natale del Lago di Garda aspetta tutti i bambini con animazione, laboratori, la sala dei giochi, le piste di slittino e pattinaggio.

Pista di pattinaggio su ghiaccio all'ex Arsenale

Torna anche quest'anno a Verona la fantastica pista di pattinaggio su ghiaccio. Per bambini ed adulti è infatti possibile divertirsi pattinando sul ghiaccio nel periodo natalizio, fino all'8 gennaio 2024, sulla pista di pattinaggio allestita nella grande vasca all'interno dei giardini di piazza Arsenale.

Villaggio di Natale Flover

Il Villaggio di Natale Flover a Bussolengo è il luogo più magico al mondo, un posto senza tempo che scalda il cuore, riaccende le tradizioni, fa risuonare l’aria dei sogni che sono nostri fin da quando siamo bambini. Visitabile fino a domenica 7 gennaio 2024, il Villaggio di Natale rimarrà aperto tutti giorni, dalle 9 alle 19.30, con orario continuato.

MUSICA

I concerti del weekend alle Cantine de l'Arena

Venerdì 5 gennaio: Marco Biasetti Trio - Cantante e musicista dall’animo romantico, Marco Biasetti presenta un viaggio attraverso le canzoni che hanno segnato alcune tappe fondamentali del suo percorso umano e professionale, fatto di jazz, soul internazionale e "appartenenza alla canzone italiana d’autore". Ospite speciale Enrico Benty Bentivoglio al sassofono.

Cantante e musicista dall’animo romantico, Marco Biasetti presenta un viaggio attraverso le canzoni che hanno segnato alcune tappe fondamentali del suo percorso umano e professionale, fatto di jazz, soul internazionale e "appartenenza alla canzone italiana d’autore". Ospite speciale Enrico Benty Bentivoglio al sassofono. Domenica 7 gennaio: Tribù Gospel Singers - I Tribù Gospel Singers, diretti dal maestro José Mezzanini, sono la migliore formazione di gospel-spiritual cresciuta negli ultimi anni a Verona, tanto da guadagnarsi una posizione di rilievo anche a livello nazionale.

Voice

Il Comune di San Bonifacio celebra domenica 7 gennaio il mondo femminile e le associazioni del territorio impegnate nel sostegno all'infanzia grazie al concerto "Voice", con i Movietrio. Due ore all'insegna dei grandi successi di voci femminili, italiane e internazionali: da Mia Martini a Edith Piaf, passando per Mina, Mariah Carey, Celine Dion e tante altre.

Noche anunciada, noche de amor

Venerdì 5 gennaio alle ore 20.30, presso la Pieve di San Giorgio di Valpolicella, avrà luogo il nuovo concerto del Coro Armonia Segreta: "Noche anunciada, noche de amor - i ritmi sacri della musica sudamericana".

Rejoice

L’amministrazione comunale supporta la parrocchia di Lugo di Grezzana per il concerto di Natale che si terrà sabato 6 gennaio alle 20.45 nella Chiesa di Sant’Apollinare Martire. Il concerto, che prende il titolo da "Rejoice", una canzone del repertorio, è organizzato dall’Accademia Musicale Dodekachordon con il Coro Marc’Antonio Ingegneri diretto dal maestro Matteo Valbusa.

TEATRO

Natale in Casa Scrooge

Domenica 7 gennaio i riflettori si accenderanno per illuminare la scena del Teatro Nuovo di San Michele Extra, dove il gruppo de La Pecora Nera presenterà il loro nuovo spettacolo natalizio. Con scenografie spettacolari, costumi incantevoli e una trama coinvolgente, "Natale in Casa Scrooge" promette di trasportare gli spettatori in un viaggio indimenticabile attraverso il Natale di Charles Dickens.

Generali a merenda

Debutta sabato 6 e domenica 7 gennaio al Teatro Modus il nuovo ed atteso spettacolo di Impiria: "Generali a merenda" di Boris Vian. Una commedia farsesca tra demenza e deliri sulla guerra.

La mia amica Terra. Principessa Melusina

Sabato 6 gennaio la Befana porta uno spettacolo teatrale per bambini e famiglie al Teatro Laboratorio di Verona: "La mia amica Terra. Principessa Melusina". Storia di mare, di terra, di sirene, di code perdute. Uno spettacolo di teatro canzone con musiche eseguite dal vivo che invita a riflettere su quello che possiamo fare per prenderci cura del nostro pianeta, della Terra, della natura e di tutti coloro che lo abitano.

Natale sotto il tendone - Circo Cesare Togni

Immergetevi nell'atmosfera magica con il Circo Cesare Togni sotto il tendone a San Giovanni Lupatoto fino al 28 gennaio. Un appuntamento perfetto per le famiglie che cercano una serata piena di emozioni, risate e ricordi indimenticabili perché offre un'esperienza completa e coinvolgente per tutti.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Il libro delle soluzioni - «Il film diretto da Michel Gondry, vede al centro della storia Marc (Pierre Niney), un giovane cineasta che, nonostante la riluttanza dei suoi produttori, decide di portare a termine il suo film. Parte per un villaggio delle Cevennes, tra le montagne nel sud est della Francia, portandosi tutta la sua squadra di lavoro. Ad ospitarlo e sostenerlo c'è sua zia Denise». Regia: Michel Gondry.

«Il film diretto da Michel Gondry, vede al centro della storia Marc (Pierre Niney), un giovane cineasta che, nonostante la riluttanza dei suoi produttori, decide di portare a termine il suo film. Parte per un villaggio delle Cevennes, tra le montagne nel sud est della Francia, portandosi tutta la sua squadra di lavoro. Ad ospitarlo e sostenerlo c'è sua zia Denise». Regia: Michel Gondry. Il Ragazzo e l'Airone - «Film diretto da Hayao Miyazaki, si svolge a Tokyo nel 1943 e racconta la storia di un ragazzino di dodici anni di nome Mahito (voce originale Soma Santoki). Siamo in piena Guerra del Pacifico e un terribile incendio in un ospedale uccide sua madre Hisako. Suo padre Shoichi (voce originale Takuya Kimura) si risposa con Natsuko (voce originale Yoshino Kimura), sua zia. La famiglia decide di trasferirsi e in Mahito cresce il forte desiderio di poter rivedere sua madre». Regia: Hayao Miyazaki.

«Film diretto da Hayao Miyazaki, si svolge a Tokyo nel 1943 e racconta la storia di un ragazzino di dodici anni di nome Mahito (voce originale Soma Santoki). Siamo in piena Guerra del Pacifico e un terribile incendio in un ospedale uccide sua madre Hisako. Suo padre Shoichi (voce originale Takuya Kimura) si risposa con Natsuko (voce originale Yoshino Kimura), sua zia. La famiglia decide di trasferirsi e in Mahito cresce il forte desiderio di poter rivedere sua madre». Regia: Hayao Miyazaki. Come può uno scoglio - «Dopo la morte del padre, Pio eredita la gestione di svariate attività. Ora vive a Treviso nell'agio con la sua famiglia ed è anche in corsa per diventare sindaco. Finché Amedeo, ex carcerato fatto assumere dal parroco del paese come autista personale, non irrompe nella sua vita come un tornado». Regia: Gennaro Nunziante.

«Dopo la morte del padre, Pio eredita la gestione di svariate attività. Ora vive a Treviso nell'agio con la sua famiglia ed è anche in corsa per diventare sindaco. Finché Amedeo, ex carcerato fatto assumere dal parroco del paese come autista personale, non irrompe nella sua vita come un tornado». Regia: Gennaro Nunziante. Succede anche nelle migliori famiglie - «Il film diretto da Alessandro Siani, racconta la storia della famiglia Di Rienzo. All'apparenza perfetti, i Di Rienzo vengono destabilizzati dall'improvvisa morte del padre di famiglia, un uomo modello, medico eccellente e punto di riferimento per tutti». Regia: Alessandro Siani.

MOSTRE

Robert Doisneau

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona, dal 15 novembre 2023 al 14 febbraio 2024 sarà possibile visitare l’esposizione "Robert Doisneau", la grande retrospettiva sul celebre fotografo francese. La mostra, curata da Gabriel Bauret, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Verona, ripercorre la vicenda creativa del grande artista francese, attraverso 135 immagini in bianco e nero, tutte provenienti dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau a Montrouge, nell’immediata periferia sud di Parigi.

Presepi dal mondo a Verona

Da sabato 18 novembre 2023 a domenica 14 gennaio 2024, presso il Palazzo della Gran Guardia, è ospitata la 39esima edizione della rassegna internazionale del presepio nell’arte e nella tradizione "Presepi dal mondo a Verona". La "Mostra Internazionale del Presepio", è un’occasione unica per condividere un momento speciale. Con oltre 400 capolavori provenienti da tutto il mondo, la mostra è nel Guinness dei primati. Si tratta di una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Profumo di Callas

Il Comune di Zevio dal 3 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 ospita nella sala del Centro Civico Culturale di Zevio la mostra del maestro Antonio Amodio "Profumo di Callas". Antonio Amodio celebra il centenario della nascita di Maria Callas con la mostra "Profumo di Callas": 15 opere inedite sulla figura privata della grande artista vissuta a Zevio, realizzate con la tempera grassa, tecnica quasi alchemica utilizzata dai grandi maestri del Rinascimento.

Poem without word

"Poem without word" è il titolo della nuova collettiva che sarà visibile presso Studio la Città fino al 27 gennaio 2024. La mostra nata da un’idea di Hélène de Franchis che ha invitato Stanislao Vialardi, giovane collezionista, a pensare ad una selezione di artisti giovani presenti nella sua collezione e non rappresentati da Studio la Città. La galleria è stata così allestita con opere di Cleo Fariselli, Francesca Ferreri, Sophie Ko, Renato Leotta, Agathe Rosa, Manuel Scano Larrazàbal, Serena Ventrucci - alcune delle quali appositamente realizzate per la mostra.

Piera Legnaghi - Sculture e gioielli dagli anni ’70 ad oggi

La mostra personale di Piera Legnaghi "Sculture e gioielli dagli anni ’70 ad oggi" sarà visitabile fino al 28 gennaio presso la Casa Museo della Fondazione Fioroni. Legnaghi, ormai da tempo una delle artiste veronesi più affermate in Italia nell’ambito della scultura concettuale con materiali come l’acciaio, ferro ed altro, farà dunque tappa a Legnago per esporre alcune delle sue opere più significative, un vero inno allo stupore della vita e all’amore.