Festa della Befana al Centro di Comunità di via Velino

La magia dell'Epifania invaderà il Centro di Comunità di via Velino 22, sabato 6 gennaio 2024, dalle ore 15 alle 18, con la festosa celebrazione della Befana. Un invito speciale è rivolto a tutte le "Befane" in costume, pronte a dare il benvenuto alla fine delle festività e a inaugurare un nuovo anno di emozionanti attività.

L'ingresso è libero, aperto a tutta la cittadinanza desiderosa di condividere un pomeriggio di gioia e divertimento. «Unisciti a noi per una festa indimenticabile, colma di sorprese, giochi e momenti di pura allegria. Sarà un'occasione per salutare le vacanze con un sorriso e per dare il via, insieme, a un entusiasmante 2024. Vi aspettiamo numerosi per rendere speciale questo pomeriggio di festa».

Festa della Befana 2024 / Locandina ufficio stampa Comune di Verona