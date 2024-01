Musica live alle Cantine de l'Arena: tutti i concerti da non perdere a gennaio

Storia del jazz e dixieland di New Orleans inaugurano l’anno con il ritmo incalzante della ROYAL GARDEN JAZZ BAND (lunedì 1 gennaio dalle ore 19.30), mentre la forza vocale, le intricate armonie e il virtuosismo dei Tribù Gospel Singers (domenica 7 ore 19,30) chiuderanno l'intenso ed emozionante periodo delle festività natalizie. Poi ci prenderemo una meritata piccola pausa, dall’8 al 25 gennaio. Vi aspettiamo quindi il 26 gennaio con la Morblues di Roberto Morbioli e domenica 28 con il soul/blues del carismatico Paul Millns.

Gli appuntamenti musicali proseguono nel fine settimana. Ogni weekend si può godere dell'energia della musica live e gustare i più autentici sapori delle Cantine, tra ricette della tradizione veneta e specialità alla griglia.

Venerdì, alle ore 22, e domenica, alle ore 19.30 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz). Sabato, dalle ore 20, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo. Pertanto è consigliata la prenotazione.

Il programma di gennaio

LUNEDÌ 1 GENNAIO ore 19.30

ROYAL GARDEN JAZZ BAND (Jazz)

IRIS AGOSTINI vocals

FRANCESCO AGOSTINI piano

MAURIZIO ROZZONI double bass

FRANCO ALDEGHERI banjo

ROSSANO FRAVEZZI clarinet

GIGI GHEZZI trumpet

SAULO AGOSTINI trombone

DANIELE DISARÒ drums

La Royal Garden Jazz Band, gruppo veronese di ormai decennale formazione, nasce dall'esigenza di alcuni musicisti nel voler riunire tra loro sonorità dell'epoca ed esperienze musicali, per creare un repertorio brillante, divertente, orecchiabile e di facile interpretazione. L'obbiettivo principale è quello di coinvolgere e far divertire appassionati, nostalgici e intenditori del Dixieland (musica degli anni '20-‘30-‘40) portando alla luce quelle sonorità ormai un po’ dimenticate, ma pur sempre apprezzate, di Louis Amstrong, Billy Holiday e molti altri grandi del jazz del primo dopoguerra.

VENERDÌ 5 GENNAIO ore 22

MARCO BIASETTI TRIO (Soul Pop)

MARCO BIASETTI vocals, piano

MATTEO VALLICELLA bass

SILVANO MARTINELLI drums

Special Guest: ENRICO BENTY BENTIVOGLIO sax

Cantante e musicista dall’animo romantico, Marco Biasetti presenta un viaggio attraverso le canzoni che hanno segnato alcune tappe fondamentali del suo percorso umano e professionale, fatto di jazz, soul internazionale e “appartenenza alla canzone italiana d’autore”. Ospite speciale Enrico Benty Bentivoglio al sassofono.

SABATO 6 GENNAIO ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC”

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 7 GENNAIO ore 19.30

TRIBÙ GOSPEL SINGERS (Gospel)

Quale miglior formazione per chiudere alla grande le festività natalizie?

I Tribù Gospel Singers, diretti dal maestro José Mezzanini, sono la migliore formazione di gospel-spiritual cresciuta negli ultimi anni a Verona, tanto da guadagnarsi una posizione di rilievo anche a livello nazionale. Il repertorio va dalle radici dello spiritual al gospel tradizionale, per arrivare a quello contemporaneo (Kirk Franklin, Kurt Carr, Istrael Houghton, Donald Lawrence, Donnie Mcclurkin).

VENERDÌ 26 GENNAIO ore 22

MORBLUS “Make It Right Tour” (Blues)

ROBERTO MORBIOLI guitar, vocals

DANIELE SCALA Hammond organ

ANDREA CAGGIARI bass, back vocals

SERGIO RATTI drums

Una serata all’insegna della buona musica, con tantissimo blues, del buon funky e un pizzico di soul. Torna sul palco della Music-Brasserie la Morblus di Roberto Morbioli con il nuovo progetto “Make It Right”. Quello di Morbioli è un viaggio lungo oltre 30 anni, dove il blues l’ha sempre fatta da padrone: dall’Italia, all’Europa agli Stati Uniti, una vita sulla strada da vero bluesman, mettendo sempre in mostra le sue abilità tecniche come musicista e la sua grande presenza scenica.

SABATO 27 GENNAIO ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC”

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 28 GENNAIO ore 19.30

PAUL MILLNS & NICK PENTELOW (Soul, Blues)

PAUL MILLNS piano, vocals

NICK PENTELOW sax, clarinet

Classe 1944, Paul Millns è assolutamente da collocare come un autentico talento, di quello che ancora oggi senza nessuna vena di nostalgia chiamiamo “british blues”. Prodigioso al piano, una voce maculata di negritudine che porta tutti i segni di chi è cresciuto ascoltando e affiancando i grandi del rhythm and blues, in questo imperdibile concerto sarà accompagnato dal leggendario sassofonista e clarinettista inglese Nick Pentelow.

