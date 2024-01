In piazza Bra a Verona il primo falò sostenibile dell'epifania

A Verona quest’anno per la festa della Befana in piazza Bra ci sarà un’installazione luminosa che attraverso fasci di luce proietterà su uno schermo d’acqua un grande fuoco che brucerà simbolicamente l’anno appena trascorso.

L’allestimento artistico sarà collocato davanti a Palazzo Barbieri nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 gennaio. È qui dunque che, dalle ore 18 alle 24, il primo falò "sostenibile" della befana in città potrà essere ammirato dai veronesi e dai turisti e visitatori che saranno a Verona per l’Epifania, l’ultima delle feste natalizie.

L’inaugurazione è prevista per sabato alle ore 18, mentre in caso di pioggia sarà spostata a domenica alla stessa ora. L'installazione è stata presentata come «la proiezione dinamica di uno schermo d’acqua di metri 16x8 di un grande fuoco che brucerà simbolicamente ciò che del 2023 si vuole lasciare alle spalle».