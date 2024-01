Al Teatro Modus lo spettacolo "Generali a merenda"

Sabato 6 alle ore 21 e in replica domenica 7 ore 18, mercoledì 10, venerdì 12 e sabato 13 ore 21, domenica 14 ore 18

Quando Dal 06/01/2024 al 14/01/2024 Sabato 6 alle ore 21 e in replica domenica 7 ore 18, mercoledì 10, venerdì 12 e sabato 13 ore 21, domenica 14 ore 18

Debutta al Modus il nuovo ed atteso spettacolo di Impiria: “Generali a merenda” di Boris Vian. Una commedia farsesca tra demenza e deliri sulla guerra. Torna il Teatro Impiria sul palcoscenico del Modus di Piazza Orti di Spagna a Verona e questa volta con il nuovo spettacolo “Generali a merenda” di Boris Vian con Simone Salvi, Anna Maria Zaccaria, Paolo Scalvi, Rosario Arcuri, Gianluigi Baldassarri, Michele Vigilante, Nicolò Gazzaniga e Gherardo Coltri per la regia dello stesso Gherardo Coltri.

Lo spettacolo, inserito nel Percorso della Stagione di Modus “Ridere fa bene agli addominali”, debutta sabato 6 alle ore 21 e in replica domenica 7 ore 18, mercoledì 10, venerdì 12 e sabato 13 ore 21, domenica 14 ore 18. Una farsesca commedia che mette in scena atroci caricature buffe di generali boriosi e deliranti che giocano alla demenza della guerra come i bambini. Generali a merenda scritto nel 1951 è una limpida visione della irrefrenabile anarchia, un’intolleranza a qualsiasi canone prestabilito, di Boris Vian.

La commedia mette in scena feroci caricature di generali dementi che, come bambini impauriti, scappano dalle proprie responsabilità, succubi della Mamma e del concetto dell'«Obbedisco, Sissignore» privato di qualsiasi senso critico. Lo spettro di un’eventuale terza guerra mondiale diventa un esilarante divertimento e la merenda dei nostri generali quasi una surreale commedia. Le marce militari e le canzonette degli ufficiali cinguettanti degenerano in una roulette russa delirante creando il parossismo comico e fatale rivelatore della realtà più atroce.

Informazioni al 392/3294967, segreteria@modusverona.it. Si raccomanda la prenotazione tramite il sistema sul sito modusverona.it.