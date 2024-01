Epifania al Museo Nicolis con ingresso omaggio per i più giovani

Sabato 6 gennaio, in occasione della festa dell’Epifania, al Museo Nicolis ci sarà una grande sorpresa per i più piccini! Per dare a tutti la possibilità di trascorrere una giornata divertente in un contesto culturale, il 6 gennaio, bambini e ragazzi fino ai 18 anni usufruiranno dell’ingresso OMAGGIO, mentre per gli adulti l’ingresso sarà ridotto a euro 12 (anziché euro 14).

I nostri ospiti potranno passare una giornata divertendosi scoprendo storia e curiosità dell’automobile. Ciò sarà possibile attraverso la visita guidata GRATUITA, un viaggio nel ‘900 che ripercorre le tappe fondamentali del mezzo che più ha cambiato la società e la vita dell’umanità: dal primo motore a scoppio di benzina, brevettato dal veronese Enrico Bernardi, fino alla mitica DeLorean DMC 12, celebre per il film “Ritorno al Futuro”.

Ma le sorprese non finiscono qui! La nostra mascotte Freccia darà il benvenuto agli ospiti alle ore 14.45 e dopo la Visita Guidata GRATUITA si terrà un divertente GIOCO QUIZ in cui coinvolgeremo i bambini per concludere questa fantastica esperienza. Per usufruire delle agevolazioni del 6 gennaio è obbligatoria la prenotazione (fino a esaurimento posti).

Prenota direttamente a questo link: Sabato 6 gennaio, ore 15 oppure chiama il numero 045 630 32 89, o scrivi a info@musenicolis.com.

Auto d'epoca al Museo Nicolis di Villafranca di Verona / foto ufficio stampa Museo Nicolis