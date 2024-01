A Verona torna la Befana del vigile

La Befana del vigile torna in piazza Bra il prossimo 6 gennaio 2024. Si tratta della 19esima edizione. La manifestazione è organizzata dalla polizia locale di Verona e dalla Cooperativa Al Calmiere. «Nata per raccogliere generi alimentari e doni da distribuire alle persone in stato di bisogno, - ricorda una nota della polizia locale di Verona - ma anche come riconoscimento dell’impegno dei "Vigili" per il servizio alla città. La Befana del Vigile rappresenta una tradizione diffusa in molti grandi Comandi delle città italiane. Consisteva nel fare un presente al "Vigile" che effettuava segnalazioni manuali sopra la pedana, secondo le proprie disponibilità, generalmente prodotti alimentari, ma anche elettrodomestici ed altri oggetti, come si può avere modo di vedere su alcune foto e video d’epoca, conservate negli archivi storici della Rai e delle polizie locali Italiane».

Dalla polizia locale quindi ricordano: «Sarà presente, come negli anni precedenti sul percorso l’auto storica della polizia locale di Vicenza. Interrotta nell’anno 1973, la tradizione è stata ripresa a partire dal 2004. Dal 2009 l’evento si è arricchito della collaborazione della Cooperativa Al Calmiere, alla quale si è aggiunta poi l’Abeo, che permette a molti bambini di vivere la sfilata a bordo delle automobili storiche, e da quest’anno a bordo di un autobus elettrico dell’Atv. L’evento viene riproposto a Verona in chiave storica, con un raduno di veicoli d’epoca nelle loro edizioni originali restaurate, con l’obiettivo di far rivivere l’atmosfera del dopoguerra, ed è per questo che partecipano alla manifestazione club di auto storiche. Inoltre salutano il vigile in pedana anche altre realtà cittadine quali l’associazione Fiab Amici della Bicicletta, Straverona, Verona Runners, Il Gruppo Ciclisti di Altri Tempi, l’HCC VR Historical Car Club Verona e il Vespa Club Verona».

Il percorso e il programma

Secondo quanto annunciato, saranno una settantina di mezzi tra auto e moto storiche, a partire dalle ore 9.30 si raduneranno in piazza San Zeno, alle ore 10.45 circa partiranno per raggiungere Piazza Bra, scortati da due motociclisti della polizia locale veronese, percorrendo piazza Bacanal, via Pontida, ponte Risorgimento, Lungadige Cangrande e Campagnola, ponte della Vittoria, via Diaz, corso Cavour, stradone Porta Palio, via Scalzi, via Valverde, corso Porta Nuova e piazza Bra, dove ad attenderli ci sarà il Vigile sulla tradizionale pedana. Dalle ore 11 circa i partecipanti saluteranno l’agente, il comandante e l’amministrazione comunale, lasciando un dono per le persone in stato di bisogno. Le auto e le moto storiche verranno parcheggiate davanti alla Gran Guardia fino alle ore 12.30, dove si potranno ammirare.

Sia storicamente che nella sua recente riproposizione, la Befana del Vigile raggiunge l’importante obiettivo di raccogliere generi alimentari e doni da distribuire, consegnando a fine della raccolta i prodotti alla Mensa dei Frati Minori di San Bernardino. Inoltre in piazza San Zeno dalle 9 alle 12 vi sarà il famoso "Taolon dei pitochi" dove verrà effettuata un’ulteriore raccolta di beni alimentari, per le persone in stato di bisogno.