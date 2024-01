Alla Pieve di San Giorgio il concerto del soprano Giulia Perusi e del Coro Armonia Segreta dedicato alla musica sudamericana

Venerdì 5 gennaio 2024 alle ore 20.30, presso la Pieve di San Giorgio di Valpolicella (Vr), avrà luogo il nuovo concerto del Coro Armonia Segreta: "Noche anunciada, noche de amor - i ritmi sacri della musica sudamericana". Il programma, eseguito a Mantova il 16 dicembre con grandissimo successo di pubblico, è incentrato su due capolavori sacri del compositore argentino Ariel Ramirez, la Misa Criolla e la Navidad Nuestra, entrambi in lingua spagnola. I due lavori coniugano mirabilmente la perfezione di scrittura corale con i travolgenti e vivaci ritmi sudamericani.

Solista il soprano lirico veronese Giulia Perusi, originaria di San Giorgio e protagonista di numerosissimi concerti e di produzioni operistiche in importanti teatri italiani e internazionali.

Ad affiancare il celebre soprano sarà il Coro Armonia Segreta, formazione giovanile di Mantova che, a poco più di un anno dalla fondazione, si è già distinta per la qualità e l’originalità delle proposte musicali, tanto da essere stata ospitata in importanti rassegne come la Festa dell’Opera del Teatro Grande di Brescia o “Sere d’Estate a Palazzo d’Arco” a Mantova.

A dirigere il Coro e gli elementi dell'Orchestra Bazzini Consort (orchestra giovanile bresciana di alto profilo qualitativo) sarà il M? Michelangelo Rossi, direttore d’orchestra e pianista molto attivo nel teatro d’opera.

Ad arricchire la serata saranno la lettura di poesie di famosi scrittori sudamericani sul tema delle festività e del sacro, da parte dell’attrice Carolina Galli della storica Accademia Teatrale "F. Campogalliani", in una selezione di testi a cura di Luca Frildini.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, per informazioni scrivere a: coroarmoniasegreta@gmail.com.