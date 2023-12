A Lugo di Grezzana il concerto natalizio "Rejoice"

L’amministrazione comunale supporta la Parrocchia di Lugo di Grezzana per il Concerto di Natale che si terrà sabato 6 gennaio 2024 alle 20.45 nella Chiesa di Sant’Apollinare Martire. Il concerto, che prende il titolo da “Rejoice’’, una canzone del repertorio, è organizzato dall’Accademia Musicale Dodekachordon con il Coro Marc’Antonio Ingegneri diretto dal Maestro Matteo Valbusa.

«Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa perché riteniamo sia importante un momento di ritrovo per la cittadinanza soprattutto durante il periodo delle festività natalizie. - ha affermato l’assessore alla Cultura del Comune di Grezzana Rosamaria Conti - È importante valorizzare la tradizione del canto corale e per questo siamo contenti di appoggiare questo evento. In questo periodo, si sono già svolti due concerti in occasione del Natale, in Sala Bodenheim si sono esibiti “Gli Orchi in Concerto’’ e, nella Chiesa Parrocchiale di Grezzana, si è tenuto “Il Concerto di Natale’’ con il Coro Polifonico. Siamo rimasti entusiasti dalla presenza di molti cittadini e cittadine del Comune che hanno assistito a questi eventi, ci auguriamo che questa festività continui ad essere così sentita da parte di tutti».

Il programma della serata prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Grieg: Ave maris stella, Bruckner: Ave Maria, Di Marino: Beata viscera, Rachmaninov: Bogoroditse devo, Bruckner: Virga, Jesse Bach: In dulci jubilo, Lauridsen: O magnum mysterium, Soto de Langa: Nell’apparir del sempiterno sole, Yon: Coro della notte, Rheinberger: Abendlied, Rutter: A prayer of Saint Patrick.