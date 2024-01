Al Teatro Laboratorio lo spettacolo per bambini "La mia amica Terra. Principessa Melusina"

Sabato 6 gennaio alle 16.30 la Befana porta uno spettacolo teatrale per bambini e famiglie al Teatro Laboratorio di Verona (Lungadige Galtarossa 22/a): "La mia amica terra. Principessa Melusina". Storia di mare, di terra, di sirene, di code perdute… Spettacolo di teatro canzone con musiche eseguite dal vivo, invita a riflettere su quello che possiamo fare per prenderci cura del nostro pianeta, della terra, della natura e di tutti coloro che lo abitano, perché ognuno possa fare la sua parte nell’accudirlo, rispettarlo e preservarlo.

Racconta la storia di una sirena che, a causa dell’inquinamento delle acque, non può più vivere nel mare, quindi sale in superficie per cercare aiuto. Riuscirà la principessa Melusina a riavere la sua coda che più non spunta? I bambini la aiuteranno a ripulire i mari e si impegneranno a rispettare la natura sulla Terra? Progetto, testo e regia di Isabella Caserta. In scena Elisa Lombardi e Valerio Mauro.

Produzione Teatro Scientifico - Teatro Laboratorio. Ingresso 5 euro. Persona con disabilità + accompagnatore 1 euro + 1 euro. Il Teatro Laboratorio si trova in Lungadige Galtarossa 22/a. È raggiungibile in auto con possibilità di parcheggio, in bici o a piedi (a sei minuti dalla tomba di Giulietta). La prenotazione non è obbligatoria. Chi vuole prenotare può farlo scrivendo una mail a biglietteria@teatroscientifico.com - www.teatroscientifico.com.

Spettacolo La mia amica Terra / foto ufficio stampa Teatro Laboratorio