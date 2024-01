Sacro e profano, storia, tradizione e natura si fondono in questo trekking della Befana il 6 gennaio. 11 km ad anello per un percorso adatto a tutti. Si camminerà nelle ore più calde prevedendo una sosta per il pranzo al sacco. La partenza è subito affascinante con la visita al Palazzo Vescovile di Monteforte d'Alpone che verrà aperto in esclusiva per noi. Si prosegue poi tra vigneti e stradine di campagna sfiorando, con l'altarino dedicato alla Madonna del Gesù, il famoso percorso dei 10 capitelli.

Si continuerà su un percorso sterrato lungo l'Alpone per raggiungere la chiesetta medievale di Santa Croce per poi rientrare al punto di partenza. Dopo un breve spostamento in auto a Sarmazza si visiterà il presepe meccanico giorno/notte allestito nella chiesa di Santa Maria Assunta da ben 25 anni e si assisterà all’accensione del “bruielo”, il tradizionale falò dell’Epifania, che tutte le feste si porta via.

Appuntamento davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore a Monteforte d'Alpone

ore 10.45

Durata: 5 ore

Costo: 12 euro

Prenotazione obbligatoria per whatsapp 339 8717091 o per mail info@infoverona.it

Foto: Associazione Guide Ippogrifo