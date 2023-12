Alla Fondazione Fioroni la mostra "Piera Legnaghi – Sculture e gioielli dagli anni ’70 ad oggi"

Fondazione Fioroni è lieta di annunciare che sabato 9 dicembre 2023, alle ore 17, presso i locali espositivi al primo piano della Casa Museo di via G. Matteotti 39 (ingresso, solo per l’inaugurazione, da via XX Settembre), verrà inaugurata la mostra personale di Piera Legnaghi Sculture e gioielli dagli anni ’70 ad oggi. Legnaghi, ormai da tempo una delle artiste veronesi più affermate in Italia nell’ambito della scultura concettuale con materiali come l’acciaio, ferro ed altro, farà dunque tappa a Legnago per esporre alcune delle sue opere più significative, un vero inno allo stupore della vita e all’amore.

«L'Arte è stato il grande dono che mi ha regalato l'esistenza», spiega Piera Legnaghi, «mio padre era un artigiano, un cesellatore di arredi sacri autodidatta. Per me, vivere in una bottega artigiana, ha significato incontrare la più grande scuola creativa. Il respirare dalla nascita la "creazione", la trasformazione dei metalli in opere ti impregna le cellule, è un'impronta originaria che per me, bambina con grandi necessità interiori, ha segnato e indicato la strada da percorrere nella vita».

«La mostra che andremo ad inaugurare sabato 9» spiega Federico Melotto, Direttore della Fondazione Fioroni, «è certamente la conferma della centralità ormai assunta dalla Fondazione nel contesto culturale veronese e veneto. Per noi sarà un vero onore poter collaborare con Piera Legnaghi, innanzitutto per la rilevanza della sua espressione artistica, per il valore delle sue opere, ma anche per il messaggio universale di amore che veicola. Basta dare un veloce sguardo al suo curriculum per capire che ci troviamo di fronte ad una scultrice di livello internazionale, ricordo soltanto che espone delle sue opere al MART di Rovereto, alla Tomba di Giulietta a Verona, alla Galleria d’arte moderna di Palazzo Forti di Verona».

La mostra resterà aperta fino al 28 gennaio 2024 nei seguenti orari (ingresso 3.5 euro): martedì: 9-12 mercoledì: 15-19 giovedì: 9-12 venerdì: 9-12 domenica: 15-19.

Locandina mostra Piera Legnaghi ufficio stampa Fondazione Fioroni