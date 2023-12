Natale sotto il tendone - Circo Cesare Togni

«Signore e signori, bambini di tutte le età, fatevi avanti e preparatevi ad essere stupiti! Siamo entusiasti di presentare il nostro nuovo spettacolo di Natale. Se stai cercando un'esperienza di divertimento durante le Feste, vienici a trovare! Avrai l'opportunità di assistere a 75 minuti di spettacolo in cui i nostri cavalli e gli artisti saranno pronti a lasciarvi senza fiato, con atti di comicità e spettacolari numeri di abilità».

«Perfetto per le famiglie che cercano una serata piena di emozioni, risate e ricordi indimenticabili perché offre un'esperienza completa e coinvolgente per tutti. Potrete scattare foto con i nostri artisti, mangiare popcorn, e guardare con stupore mentre portiamo in vita l'esperienza classica del circo equestre. Perché non ti unisci a noi per un'esperienza indimenticabile?»

Immergetevi nell'atmosfera magica sotto il tendone a San Giovanni Lupatoto (Vr) in via Cesare Battisti dal 22 dicembre al 28 gennaio. «Non aspettare altro - acquista i tuoi biglietti oggi! Non vorrai perderti il circo che dal 1956 entusiasma il pubblico di tutta Europa...resterai incantato dall'inizio alla fine».

Info: https://www.circocesaretogni.com