Voice - Tributo alle grandi voci femminili italiane e internazionali

Il Comune di San Bonifacio celebra il mondo femminile e le associazioni del territorio impegnate nel sostegno all'infanzia con il concerto “Voice”, con i Movietrio. Due ore all'insegna dei grandi successi di voci femminili, italiane e internazionali: da Mia Martini a Edith Piaf, passando per Mina, Mariah Carey, Celine Dion e tante altre.

Uno spettacolo emozionante che lascia il segno nel cuore di chi ascolta. L'appuntamento è per Domenica 7 gennaio 2024, alle ore 16.30, al Teatro Centrale di San Bonifacio. L'ingresso è libero e gratuito con raccolta fondi a favore delle 3 associazioni che durante la serata presenteranno le proprie attività: Bianca nel cuore onlus, Movimento per l'Affido e l'Adozione APS, Movimento per la vita – Centro aiuto vita di San Bonifacio.

Evento inserito nel programma "Natale a San Bonifacio" con la collaborazione di Distretto del Commercio di San Bonifacio - Pro Loco San Bonifacio - Centro Commerciale San Bonifacio - PUMP Music Festival.