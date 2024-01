Degustazioni ed eventi speciali: nel weekend torna protagonista il Broccoletto di Custoza

Dopo il primo gelo, diventa protagonista delle nostre tavole il Broccoletto di Custoza, ortaggio invernale tipico delle colline della frazione di Sommacampagna, portato alla ribalta dalle iniziative di promozione dell’Associazione Pro Loco, e successivamente dell’Associazione Ristoratori del Custoza e dell’Associazione Produttori di Broccoletto di Custoza, affiancate dal Consorzio di Tutela Custoza doc. La stagione del Broccoletto di Custoza è brevissima, da metà dicembre a metà febbraio circa, anche dal punto di vista quantitativo, poiché la zona di produzione è ristretta al solo territorio di Custoza che comprende le località Valle Molini, Monte Ossario, Bagolina, Cavalchina, Montegodi, Staffalo, Cappello, Tamburino Sardo, Baracca, Monte Rico e Cà del Magro. In questo arco temporale, torna anche la manifestazione che, da 25 anni, propone un ricco programma di eventi e di degustazioni organizzate dalle associazioni del territorio per promuovere l’ortaggio locale.

L’edizione 2024 sarà aperta dall’Associazione Pro Loco Custoza, con una degustazione dal 4 al 7 gennaio presso la palestra di Custoza; a seguire, l’Associazione Ristoratori del Custoza propone le attesissime serate a tema nei diversi ristoranti che, da venerdì 12 gennaio a venerdì 2 febbraio, creeranno piatti e menù a base dello squisito broccoletto. Infine, l’Associazione Produttori Broccoletto di Custoza dà appuntamento per la tradizionale festa in Piazza dal 25 gennaio al 4 febbraio, giorno in cui si terrà anche la Broccoletto Bike Run a cura del Bike team Caselle. Per tutta la durata della manifestazione, che si terrà in una tensostruttura riscaldata in piazza Nuova Custoza, gli chef prepareranno piatti della cucina tradizionale a base di broccoletto, rivisitati in chiave moderna. Novità di questa edizione è il patrocinio da parte di Italea, progetto del Ministero degli Affari Esteri volto alla valorizzazione delle tipicità locali nell’ottica del Turismo delle Radici che, nel 2024, sarà celebrato da nord a sud con iniziative finalizzate a far conoscere tradizioni e peculiarità territoriali.

Dal 2012, il broccoletto di Custoza è inserito nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Veneto e nel 2016 è diventato presidio Slow Food, altro importante passo per la sua diffusione e conoscenza gastronomica. Appartenente alla famiglia delle crucifere, è una pianta a fusto breve, un ortaggio antico, imparentato con le cime di rapa. Sopravvive nei terreni magri e poveri, ma in cucina è un ingrediente sorprendente, gustoso, delicato e si presta a molte preparazioni diverse, dai sughi ai ripieni, fino alla preparazione di pane, grissini e dolci. Grazie alle numerose proprietà salutistiche è anche un ortaggio officinale: le sue costole sono ricche di vitamine, zuccheri e sali minerali.

Il broccoletto di Custoza ed i relativi eventi di promozione confermano quindi la loro importanza e si aggiungono ai già numerosi appuntamenti di promozione e sviluppo del Comune di Sommacampagna, tra storia, cultura, enogastronomia, sentieri naturalistici e storici, percorsi cicloturistici e naturalmente la bellezza dei vigneti sulle verdi colline moreniche.