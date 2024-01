Visita guidata: "Verona, tramonto con la befana"

Il 6 gennaio l'Epifania, tutte le feste si porta via. Una ghiotta occasione per scoprire Verona e il suo dolce tipico delle feste natalizie. Una visita rivolta principalmente ai chi verrà a Verona per trascorrere il weekend della Befana: avete parenti o amici in visita? Fateli partecipare... oppure regalate loro una visita di Verona. Perche' non approfittare per un tour guidato nei luoghi meno conosciuti della citta'? Dopo aver ammirate le Piazze delle Erbe e dei Signori ci inoltreremo nel rione caratteristico di Sottoriva.

Scopriremo dove è nato il pandoro e lo assaggeremo prima di entrare nel cortile del famoso balcone di Giulietta (ma con il vantaggio che vi faremo saltare la coda). Infine ci godremo il panorama dal colle che sovrasta il centro storico. Costo: 15 euro comprensivi di visita guidata, salita su colle San Pietro con la funicolare, assaggio di pandoro e noleggio radio. Ore 15, incontro in piazza Bra alla statua di Vittorio Emanuele II. La visita verra' effettuata con minimo 6 persone.

Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091.