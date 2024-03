Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 22 al 24 marzo 2024

Nuovo weekend con numerosi eventi in città e nella provincia scaligera. Vediamo di seguito tutte le migliori iniziative in programma dal 22 al 24 marzo 2024.

Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. A Verona, il Gruppo FAI Giovani e la Delegazione FAI di Verona, insieme agli studenti dell’università attendono i visitatori in tre diversi luoghi della città, ma non mancheranno anche le iniziative in altri Comuni della provincia.

Da venerdì 22 a domenica 24 si terrà l’88esima edizione della "Sagra del Brocolo", organizzata dalla parrocchia Santa Maria Maddalena di Novaglie con il patrocinio del Comune di Verona. Ci saranno stand gastronomici dove gustare i broccoli di Novaglie, giochi antichi, attrazioni, musica dal vivo e la possibilità di fare escursioni e camminate sui sentieri circostanti alla zona. In programma anche un talk sulla tradizione e la cultura del broccolo.

Torna domenica 24 marzo il Mercato Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio che celebra il suo trentesimo anniversario, confermandosi una tradizione fatta di qualità ed eleganza. Il Mercato Antiquariato e Modernariato è uno degli eventi di spicco nel territorio veronese e si svolge ogni quarta domenica del mese in Piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti. Sono circa cento gli espositori che presentano pezzi di alta qualità ed è possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo.

La Giornata regionale per i Colli Veneti è organizzata dalla Regione al fine di valorizzare il ricco patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale delle colline del Veneto, promuovendo la diffusione delle culture e delle tradizioni locali, e incoraggiando uno sviluppo sostenibile del territorio attraverso la collaborazione tra comunità locali e tra le aree urbane e le zone collinari. Sono tantissimi gli appuntamenti da scoprire in tutta la provincia veronese.

Valpolicella: sui colli delle Strade del vino 2024

Durante la giornata del 24 marzo, ben dieci cantine del territorio apriranno le loro porte al pubblico per far degustare i loro vini, dare la possibilità di fare una visita della cantina o dei vigneti e abbinare alla degustazione dei piatti locali. Ma quello che caratterizza questo evento è anche la possibilità di partecipare a uscite guidate alla scoperta della Valpolicella in e-bike e a piedi.

Picnic in rosa, passeggiate e degustazioni tra i peschi in fiore

A Primavera, le terre delle pesche veronesi, Pescantina, si tingono di rosa. Nell’occasione, sabato 23 e domenica 24 marzo, le due giovani imprenditrici agricole Sofia e Michela Fugolo organizzano passeggiate didattiche sotto gli alberi di pesco con agri merenda di prodotti propri e del territorio. Sofia e Michela rappresentano la quarta generazione dell’Azienda Agricola Fugolo gestita dal padre Gianluca. Specializzata nella coltivazione di pesche e nettarine, ma anche nella produzione di vino e olio, l'azienda diventa teatro di un'esperienza che unisce la bellezza del paesaggio a lezioni sulla coltivazione e il consumo consapevole.

Un bosco di versi

Bosco in festa, domenica 24 marzo, sull’onda della Giornata mondiale della Poesia, della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e della Giornata Internazionale delle Foreste. Il Bosco dei Poeti di Dolcè e l’Associazione "Il Bosco dei Poeti APS" accoglieranno ancora una volta una ventina di poeti di varia provenienza in una maratona di versi e musica.

Domenica della sostenibilità

Si svolge a Madonna di Campagna nella settima circoscrizione di Verona la nuova "Domenica della sostenibilità" in programma il 24 marzo. Si tratta della periodica iniziativa dedicata alla promozione di una nuova forma mobilità cittadina per il miglioramento della qualità dell'aria. La giornata offre anche l'opportunità di cogliere una prospettiva alternativa sull'utilizzo degli spazi urbani. L'evento coinvolge numerose associazioni, organizzazioni no-profit del territorio che organizzano iniziative culturali, attività di mobilità sostenibile, cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale.

Flover Farm: apre il Campo di Tulipani

Un’esperienza nella meraviglia dei colori e dei profumi della primavera: fino al 21 aprile torna a fiorire a Bussolengo il "Campo di Tulipani" della Flover Farm. A soli cento metri dal Garden, un oceano di petali permetterà di immergersi nei colori di trecentomila tulipani, ben centomila in più rispetto all’anno scorso.

Weekend di degustazioni dell'Amarone in cantina

Se sei un appassionato di vino o desideri immergerti nel magico mondo dell'Amarone, l'appuntamento imperdibile è per sabato 23 e domenica 24 marzo, quando la Cantina Vogadori aprirà le sue porte per un weekend di degustazioni straordinario. Situata nel cuore della rinomata regione vinicola della Valpolicella, questa cantina è pronta ad offrirti un'esperienza indimenticabile.

MUSICA

Isabella Turso - Nightfall piano tour

Prende il via venerdì 22 marzo dal Teatro Fonderia Aperta di Verona il "Nightfall piano tour", una serie di concerti all’insegna dell’ecosostenibilità nelle più suggestive location italiane in cui la pianista e compositrice Isabella Turso presenterà al pubblico il nuovo album "Nocturne" e altri brani del suo repertorio.

Aida sand art

Sabato 23 marzo "Aida", l’opera regina dell’Arena, torna a Verona in una forma completamente inedita, grazie alla sand art: immagini disegnate con le dita su un piano luminoso con uno strato di sabbia, che si trasformano continuamente creando un caleidoscopio di suggestioni e cornici evocative per la storia di Aida. L'opera di Giuseppe Verdi verrà cantata, suonata e disegnata dal vivo, grazie a una telecamera posta sul tavolo luminoso le illustrazioni con la sabbia verranno proiettate sul fondale.

Vivere all'infinito

Presentazione ufficiale del nuovo album del cantautore e pianista veronese Chianluca "Vivere all'infinito" in uscita per Vrec. La cornice di questa serata di festa è l'Esoteric Pro Audio Theater di Villafranca di Verona venerdì 22 marzo.

Sudamerica: musica a colori!

Il Quartetto Maffei propone una matinée diversa dal solito, questa domenica 24 marzo in Fucina Machiavelli, all’insegna della vivacità della musica sudamericana. Protagonista musicale il talentuoso fisarmonicista, compositore e arrangiatore Thomas Sinigaglia, un musicista eclettico e virtuoso dello strumento.

I concerti alle Cantine de l'Arena

Tutte le serate sono ad ingresso libero:

Venerdì 22 marzo Luca Olivieri, From Memphis to Nashville - The history of Rock'n'Roll and Country Music (Rock'n'Roll, Country Music) - Luca Olivieri, cantante e virtuoso chitarrista veronese, è considerato un numero uno del suo genere a livello Europeo. Lo spettacolo "From Memphis to Nashville" è un viaggio musicale attraverso le due capitali della musica americana, ossia Memphis, città natale artistica di Elvis Presley, e Nashville, la patria della musica country.

Domenica 24 marzo From 1920 to today - History ffrom the jazz saxophone - Questo progetto nasce per rendere omaggio ai grandi sassofonisti che hanno reso celebre ed unico questo strumento nella storia del jazz, dagli anni ’20 ad oggi.

TEATRO

Vicini di casa

Per la rassegna Divertiamoci a Teatro 2023-2024, va in scena al Teatro Nuovo di Verona fino al 22 marzo lo spettacolo "Vicini di casa" di Cesc Gay con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti Alessandra Acciai, Alberto Giusta e per la regia di Antonio Zavatteri.

Bon Mariage

Nuovo appuntamento al Modus, con il ritorno in scena dello spettacolo "Bon Mariage" della compagnia Teatro Impiria, venerdì 22, sabato 23 ore 21 e domenica 24 ore 18, per la rassegna "Ridere fa bene agli addominali". Una commedia scritta da Andrea Castelletti per ridere e riflettere sul matrimonio ed il suo contrario.

Campionato italiano della bugia

Dalla Toscana al Veneto in una sorta di gemellaggio dell’umorismo. Il 24 marzo al teatro Casa di Shakespeare di Verona, i rappresentanti dell’Accademia della Bugia, associazione della provincia di Pistoia, terranno una divertente retrospettiva sulla loro attività. In particolare verrà presentato lo storico Campionato Italiano della Bugia, singolare manifestazione che dal 1966 si tiene a Le Piastre, piccolo borgo della Montagna Pistoiese.

Solitario

Il Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto si prepara a chiudere in grande stile la sua 37esima rassegna intitolata "Sotto un’altra luce". L’ultimo appuntamento in calendario è quello con la seconda proposta della stagione OFF, che sabato 23 marzo porterà in scena "Solitario". Lo spettacolo, di e con Anya Pozza, Kyda Pozza e Aurora Sbailò, si avventura all’interno della mente quando siamo soli.

Tango di periferia

Domenica 24 marzo al Teatro Laboratorio di Verona è di scena "Tango di periferia", ispirato alla storia vera di Maria y Chiche de Buenos Aires. La storia parla della nascita del Tango attraverso l’incontro tra Cice e Maria, lei immigrata dalla Sicilia alla fine dell’800, lui argentino di terza generazione.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Another End - «Film diretto da Piero Messina, è ambientato in un futuro prossimo, nel quale è stata data alle persone in lutto una grande possibilità: salutare chi non c'è più. Grazie alla nuova tecnologia Another End, si può incontrare nuovamente la persona cara, il dolore del distacco viene alleviato e si ha più tempo per potersi dire addio per sempre». Regia: Piero Messina.

«Film diretto da Piero Messina, è ambientato in un futuro prossimo, nel quale è stata data alle persone in lutto una grande possibilità: salutare chi non c'è più. Grazie alla nuova tecnologia Another End, si può incontrare nuovamente la persona cara, il dolore del distacco viene alleviato e si ha più tempo per potersi dire addio per sempre». Regia: Piero Messina. May December - «Il film diretto da Todd Haynes, segue la storia di Elizabeth Berry (Natalie Portman), un'attrice che dovrà interpretare sullo schermo il ruolo di Gracie Atherton-Yu (Julianne Moore), diventata nota al pubblico perché vent'anni prima ha sposato Joe (Charles Melton) di 23 anni più giovane di lei. La loro storia d'amore fu a suo tempo uno scandalo finito su tutti i tabloid a causa dell'evidente differenza d'età». Regia: Todd Haynes.

«Il film diretto da Todd Haynes, segue la storia di Elizabeth Berry (Natalie Portman), un'attrice che dovrà interpretare sullo schermo il ruolo di Gracie Atherton-Yu (Julianne Moore), diventata nota al pubblico perché vent'anni prima ha sposato Joe (Charles Melton) di 23 anni più giovane di lei. La loro storia d'amore fu a suo tempo uno scandalo finito su tutti i tabloid a causa dell'evidente differenza d'età». Regia: Todd Haynes. Kung Fu Panda 4 (Animazione) - Quarto capitolo della saga, vede il panda Po impegnato in una nuova avventura nell'antica Cina, mentre si dedica, come sempre, all'arte del kung fu senza tralasciare il suo amore per il cibo. Al Guerriero Dragone viene affidato da parte di Shifu un compito molto importante: diventare una guida spirituale nella Valle della Pace.

Festival di Cinema Africano

Dal 21 al 24 marzo si tiene la 43esima edizione del Festival di Cinema Africano di Verona, sezione "Viaggiatori&Migranti", dedicata alle tematiche migratorie, una sezione ad hoc che ha l’obiettivo della sensibilizzazione e informazione sul fenomeno delle migrazioni. La data scelta per l’apertura del Festival non è casuale, combacia con la internazionale contro le discriminazioni razziali, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1966.

MOSTRE

Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore

Verona rende ancora omaggio a Giovanni Caroto con una mostra che va a scavare nel processo creativo e le caratteristiche tecniche della pittura dell’artista veronese. Dal 19 gennaio e fino al 7 aprile 2024 al Museo degli Affreschi "G. B. Cavalcaselle" alla Tomba di Giulietta si può infatti visitare la mostra "Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore", a cura di Luca Fabbri, Monica Molteni, Giulia Adami.

Andrea Gabutti - S.T.

Kromya Art Gallery presenta una nuova mostra personale dell'artista svizzero Andrea Gabutti (Manno, Cantone Ticino, 1961) dal 9 marzo al 20 aprile 2024 nella sede di Verona, con un significativo corpus di opere inedite. Intitolata S.T. (senza titolo come da consuetudine per l'artista), la mostra offre una panoramica dei temi e delle tecniche ricorrenti nella ricerca di Gabutti attraverso 25 opere su tela e su carta, molte delle quali di grandi dimensioni e mai esposte prima.

Intorno alla felicità

Opere che parlano di un amore infinito per la luce, i colori e la natura, un tributo di arte alla felicità. Espone da sabato 2 marzo al 9 giugno 2024, nella Palazzina Storica di Peschiera del Garda, Athos Faccincani, artista di rara sensibilità, in grado di dare vita al buio con pennellate di poesia intensa.

Maria Callas e Verona

La Divina e Verona, tutta una storia da raccontare e celebrare. Riferimento di tutti gli appassionati del bel canto, Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, in arte Maria Callas, ha debuttato a Verona nel 1947 e qui ha vissuto fino al 1954. Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita, il 2 dicembre 1923, Verona prosegue nel dedicarle particolare attenzione attraverso una grande mostra, in programma dal 12 gennaio al 28 marzo 2024 negli spazi del Conservatorio “E. F. Dall'Abaco”, interamente dedicata a lei e al suo importante legame con la città.

Torn Curtain. Buongiorno, buonasera

Dal 10 febbraio al 4 maggio 2024 la galleria Studio la Città presenta una mostra misteriosa e inconsueta, un sincopato duetto tra i curatori e il pubblico, in cui vanno in scena dialoghi impossibili tra vari attori protagonisti. Oltre 60 le opere esposte tra cui un affondo sugli anni ’80, la fotografia e la moda, artisti internazionali e nudi ad inchiostro legati, slegati, ai mondi fragili della ceramica, dei paesaggi del ‘900, delle opere astratte, così come incisioni e disegni pieni di mistero e di apocalisse.

L'attesa

Dal 9 marzo al 9 maggio 2024, presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex Utap) in Via Bramante 15 a Verona, ci sarà una nuova iniziativa per portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Verrà inaugurata la mostra dal titolo: "L'attesa". L’esposizione, attraverso opere pittoriche e fotografiche, ha l’intento di restituire la tensione che permea la nostra vita nell’attesa.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 25 agosto 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Provengo da dove mi trovo

Dal 9 marzo al 31 maggio 2024 una nuova mostra di Fabio Sandri alla galleria Artericambi dal titolo "Provengo da dove mi trovo", a cura di Luca Panaro. Per l’occasione l’artista propone l’installazione di opere recenti, quattro sculture-dispositivo pensate appositamente per il luogo e capaci di mettersi in relazione col pubblico partecipante.