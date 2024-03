Al Teatro Modus torna in scena lo spettacolo "Bon Mariage"

Nuovo appuntamento al Modus, con il ritorno in scena dello spettacolo “Bon Mariage” della compagnia Teatro Impiria, venerdì 22, sabato 23 ore 21 e domenica 24 ore 18, per la rassegna “Ridere fa bene agli addominali”. Una commedia scritta da Andrea Castelletti per ridere e riflettere sul matrimonio ed il suo contrario

. Lo spettacolo è un classico vaudeville in costume basato sul pensiero dei più grandi filosofi e umoristi, dagli antichi ai giorni nostri, per sorridere su uno dei comportamenti più farseschi dell’uomo. Un susseguirsi di imprevedibili situazioni e serrati colpi di scena, dove una forte vena di umorismo e ironica leggerezza si innestano su colti e illuminanti pensieri filosofici, di cui ciascun spettatore potrà far tesoro per domandarsi dove sta la Verità sul tema della coppia.

Informazioni 392/3294967, info@modusverona.it, www.modusverona.it.

Si invita alla prenotazione, tramite il sistema sul sito.

Bon Mariage / foto ufficio stampa Teatro Modus