Alla Flover Farm di Bussolengo la fioritura del "Campo di Tulipani": trecentomila bulbi da ammirare

Un’esperienza nella meraviglia dei colori e dei profumi della primavera: torna a fiorire, a Bussolengo, il Campo di Tulipani della Flover Farm. A soli cento metri dal Garden, un oceano di petali permetterà di immergersi nei colori di 300mila tulipani, ben 100mila in più rispetto all’anno scorso. In autunno, infatti, i contadini della Flover Farm aveva messo a dimora tulipani di 100 varietà diverse, un tappeto colorato che sta sbocciando in questi giorni e che si potrà vivere, fotografare e cogliere.

Le varietà presenti si sveleranno pian piano, con una fioritura a scalare. Per questo il Campo di Tulipani manterrà la sua vivacità per un mese intero, condizioni meteo permettendo, con colori e forme sempre nuove. L’apertura ufficiale del Campo di Tulipani è in programma sabato 16 marzo: da metà marzo a metà aprile, quindi, sarà possibile passeggiare nelle distese colorate immergendosi in un’atmosfera fresca e vibrante, in cui vivere un’esperienza a contatto con la natura che cresce e cambia sotto i nostri occhi.

L’ingresso ha un costo di 5 euro per ospite e comprende la possibilità di cogliere 3 tulipani; gratuito per bambini sotto al metro di altezza. Ogni tulipano in più raccolto avrà il costo di 1 euro. Il campo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 19 (chiuso domenica di Pasqua). Gli ospiti della Farm potranno ammirare le diverse varietà e raccogliere i tulipani che preferiscono: simbolo di amore appassionato e amicizia sincera, sono tra i fiori più amati di sempre, dall’Olanda alla Turchia fino all’Italia.

Conoscere i cicli della natura e il linguaggio dei fiori diventa anche un’esperienza educativa e didattica alla Flover Farm di Bussolengo: novità di quest’anno, tour esperienziali aperti alle scuole. Studenti e studentesse delle Scuole Primarie, accompagnati dagli insegnanti, potranno assistere a una lezione alternativa all’aria aperta con la possibilità di prenotare momento didattico, laboratorio e merenda (sono a disposizione diversi pacchetti con prenotazione di classe obbligatorio).

Non solo lezioni scolastiche, la Flover Farm è aperta a tutti i bambini curiosi, che potranno esplorare il campo e costruire il proprio cappello per diventare dei veri contadini in erba. Inoltre, i bambini potranno partecipare alla Farmer Training Camp: si tratta di un percorso divertente e interattivo dove superando alcune prove pratiche si ottiene il patentino di contadini.

Sabato 6 e domenica 7 aprile, giornate speciali dedicate agli alpaca per incontrare i simpatici animali, interagire con loro e conoscere i loro segreti (prenotazione obbligatoria su flovershop.it). Divertimento formato famiglia anche nei weekend con la baby dance in compagnia del Coniglio Flo, mascotte del Campo di Tulipani. Anche gli adulti sono invitati a partecipare al gioco che mette in palio un mazzo di tulipani colorati.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito di Flover e i profili social ufficiali.