"Moys Icos. La voce dell’acqua": escursioni nei colli veronesi tra cascate, leggende, arte e natura

In occasione della giornata regionale per i colli veneti, che si celebrerà il 24 marzo 2024, il coro Pueri Cantores del Veneto e il Parco delle Cascate di Molina propongono, in collaborazione con la Regione Veneto e con Acque Veronesi, l’evento “Moys Icos. La voce dell’acqua”, un percorso guidato per grandi e piccoli alla scoperta delle bellezze paesaggistiche che i nostri colli, in particolare il parco delle cascate, ci offrono accompagnato dalla musica e dai canti dei ragazzi del coro Pueri Cantores.

La dinamicità e la frenesia della quotidianità ci portano spesso a perdere il legame con la natura e il territorio nel quale viviamo. Il progetto “Moys Icos” che in egiziano significa “La Voce dell’Acqua” verte a riscoprire questo legame, con un percorso incentrato sulla scoperta delle bellezze naturali, sulla contemplazione del paesaggio e sulla meditazione musicale.

A partire dal mattino il pubblico sarà accompagnato dalle guide del parco in un percorso pedonale a tappe tra le bellissime cascate del parco di Molina. Nel pomeriggio il coro "Pueri Cantores" del Veneto realizzerà un concerto che sarà altresì una riflessione sul rapporto dell'uomo con la natura e una meditazione in musica sulla bellezza del luogo che interagisce con il mondo che ci circonda, quasi una celebrazione sull'eroica resistenza della natura alla violenza che l’uomo le impone.

L’evento sarà gratuito, previo il pagamento del biglietto d’ingresso al parco delle cascate, e sarà adatto sia per gli adulti che per i bambini. Per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione (Tel 045 7720185 - info@parcodellecascate.it).

Il Parco delle Cascate di Molina è un’area protetta compresa nel più ampio Parco Regionale dei Monti Lessini. Il Parco è situato a sud-est del paese di Molina in località Vaccarole ed è raggiungibile solo a piedi con un comodo sentiero che, attraversando il borgo medievale, porta all’ingresso dell’area protetta.

Il Parco offre al visitatore anche un paesaggio segnato dai boschi e prati, interrotti frequentemente da cascate, torrenti e rivi d’acqua dove la dolcezza del verde si accosta alla varietà della vegetazione e al grigio degli speroni rocciosi. Questo paesaggio ospita una ricca fauna: oltre a volpi, tassi, caprioli, scoiattoli e ghiri, sono presenti uccelli come il Merlo acquaiolo, il Falco pellegrino e il Gufo reale; alcune specie di anfibi sono protette, come la Rana dalmatina e l’Ululone dal ventre giallo, così come alcuni rari macro-invertebrati che vivono nei torrenti del parco e sono importanti indicatori della purezza dell’acqua.

Il coro "Pueri Cantores" del Veneto riunisce ragazzi di vari centri della Regione quali Padova, Vicenza, Lonigo e Mestre, si prefigge in prevalenza uno scopo educativo che, tramite la pratica del canto, accompagna la crescita dei più giovani avvalendosi di uno studio approfondito sul controllo del fiato che sviluppa notevoli benefici sull'equilibrio psicofisico della persona.

A partire dal 2021 il coro ha intrapreso un percorso volto a valorizzare il territorio e ad avvicinare i giovani e il pubblico alla natura e al rispetto per l’ambiente tramite la realizzazione di attività e workshop a diretto contatto con la natura e collaborazioni con enti quali Fare Ambiente, Lega Ambiente, Alberi Felici e il dipartimento TESAF dell’Università di Padova.