Weekend di degustazioni dell'Amarone presso la Cantina Vogadori

Se sei un appassionato di vino o desideri immergerti nel magico mondo dell'Amarone, segna subito le date nel tuo calendario: sabato 23 e domenica 24 marzo, la Cantina Vogadori apre le sue porte per un weekend di degustazioni straordinario. Situata nel cuore della rinomata regione vinicola della Valpolicella, questa cantina è pronta ad offrirti un'esperienza indimenticabile. L'Amarone, uno dei vini più pregiati d'Italia, è conosciuto per il suo gusto intenso, complesso e avvolgente, frutto di un meticoloso processo di produzione. Durante questo weekend speciale, avrai l'opportunità unica di scoprire i segreti dietro questo vino iconico direttamente dalla fonte.

Le degustazioni presso la Cantina Vogadori non sono solo un'occasione per assaggiare il loro Amarone premiato, ma anche per esplorare il territorio e la storia che si cela dietro ogni sorso. Guidati dagli esperti enologi della cantina, ti addentrerai nei vigneti dove le uve Corvina, Rondinella e Molinara maturano sotto il caldo sole del Veneto. Una volta in cantina, sarai accolto da un'atmosfera accogliente e familiare, dove i sapori e i profumi del vino si fondono armoniosamente. Le degustazioni guidate ti condurranno attraverso una selezione dei migliori Amarone della Cantina Vogadori, dove potrai apprezzare la diversità di ogni annata e capire il ruolo cruciale del terroir e delle tecniche di vinificazione. Ma l'esperienza non si limita solo alle degustazioni. Durante il weekend, avrai l'opportunità di incontrare i viticoltori dietro questi vini straordinari, ascoltare le loro storie e porre domande sulla loro arte e la loro passione. È un'occasione unica per connettersi con chi lavora instancabilmente per produrre alcune delle etichette più ammirate d'Italia.

Inoltre, potrai deliziare il tuo palato con un'assortimento di prelibatezze gastronomiche locali, selezionate appositamente per esaltare i profumi e i sapori dell'Amarone. Dalle specialità di formaggi stagionati ai salumi artigianali, ogni morso sarà un accompagnamento perfetto per i vini in degustazione. Questo weekend di degustazioni presso la Cantina Vogadori non è solo un'opportunità per assaporare grandi vini, ma anche per vivere un'esperienza autentica nel cuore della Valpolicella. Unisciti a noi per un viaggio attraverso i sentieri del gusto e dell'eccellenza vinicola, dove ogni sorso è una promessa di emozioni e scoperte. Prenota subito il tuo posto per assicurarti di non perdere questa straordinaria esperienza. Sii pronto a lasciarti incantare dalla magia dell'Amarone presso la Cantina Vogadori.

Quando e Dove:

Quando: Sabato 23 Marzo e Domenica 24 Marzo

Orari: 10.30 e 15

Dove: Cantina Fratelli Vogadori, Via Vigolo 16, Negrar di Valpolicella 37024 (VR) www.vogadorivini.it

Come Partecipare: le prenotazioni sono aperte, ma i posti limitati. Contattaci via whatsapp 00393289417228 o scrivici alla mail info@vogadorivini.it.