Giornata regionale per i Colli Veneti a Verona tra feste, bellezze naturali e prodotti tipici locali

La prima domenica di primavera, il 24 marzo, coincide con la Giornata regionale per i Colli Veneti, e anche nelle colline veronesi prende il via una serie di iniziative per promuovere, tutelare e far conoscere i prodotti locali e tutte le bellezze del territorio. A dare inizio all’ampio programma di eventi saranno la Festa dell’Olio a Quinzano e la Sagra del Brocolo a Novaglie.

«Come Amministrazione - ha detto l’assessora al turismo Marta Ugolini - vogliamo promuovere un turismo che sia anche di vicinato, più sostenibile e più volto a conoscere e apprezzare quello che è il nostro patrimonio naturale, paesaggistico e anche i nostri prodotti dell’agricoltura e del territorio. Nel Comune di Verona c’è una grande estensione di zone collinari e agricole che forse non tutti conoscono, con anche il maggior territorio vitato della provincia. Ringrazio le Circoscrizioni 2^, 8^ per le iniziative in programma questa domenica, e anche l’Ufficio del Turismo che, grazie ad un bando regionale, ci dà la possibilità di mettere a terra una serie di eventi che si svolgeranno nelle circoscrizioni».

La Festa dell’Olio

All’evento, organizzato dalla Circoscrizione 2^ e il Comitato Gemellaggio Sportivo Veterani Quinzano, in collaborazione con AIPO, Auser Quinzano e Donne dell’Olio, verranno premiati i migliori oli extravergini prodotti nel territorio del Comune di Verona, suddividendoli nelle categorie per uso familiare e per la vendita al consumatore. L'obiettivo principale è quello di promuovere l’eccellenza, contrastando così la diffusione di oli di scarsa qualità e di dubbia provenienza.

La Sagra del Brocolo

Da venerdì 22 a domenica 24 si terrà l’88esima edizione della sagra, organizzata dalla parrocchia Santa Maria Maddalena di Novaglie con il patrocinio del Comune di Verona. Ci saranno stand gastronomici dove gustare i broccoli di Novaglie, giochi antichi, attrazioni, musica dal vivo e la possibilità di fare escursioni e camminate sui sentieri circostanti alla zona. In programma anche un talk sulla tradizione e la cultura del broccolo.

Cos'è la Giornata regionale per i Colli Veneti

È organizzata dalla Regione al fine di valorizzare il ricco patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale delle colline del Veneto, promuovendo la diffusione delle culture e delle tradizioni locali, e incoraggiando uno sviluppo sostenibile del territorio attraverso la collaborazione tra comunità locali e tra le aree urbane e le zone collinari. Le iniziative sono state presentate mercoledì mattina in Sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessora al turismo Marta Ugolini, le presidenti della Circoscrizione 2^ Elisa Dalle Pezze e Circoscrizione 8^ Claudia Annechini, il direttore dell’Associazione Interregionale Produttori Olivicoli Aipo Enzo Gambin, Paolo Pertegato di Auser Quinzano e il presidente Comitato gemellaggio veterani Quinzano Angelo Stanzial.

«Il tema della valorizzazione dei colli ci sta molto a cuore - ha afferma Claudia Annechini - come confermato dal successo registrato la scorsa edizione. Per questo non vediamo l’ora di vedersi sviluppare una serie di iniziative che dureranno fino a fine anno. Questo fine settimana a Novaglie ci sarà la rinomata Sagra del Brocolo, non solo per mettere in risalto il vario menù legato a questo prodotto. Ci saranno anche un talk e tanti appuntamenti di intrattenimento previsti per bambini, bambine e famiglie, con visite ed escursioni. Ringrazio per l’organizzazione il Comitato del Broccolo, l’Associazione Noi Circolo Cesare Raveani, la parrocchia e gli enti coinvolti».

Elisa Dalle Pezze ha quindi sottolineato: «Questa Giornata ci consente di portare a livello comunale e regionale una manifestazione che si svolge da tanti anni nel nostro territorio frutto di una importante sinergia tra istituzioni, associazioni, produttori e cittadini. È questo il valore aggiunto del Concorso dell’Olio che si svolge grazie al contributo di varie realtà come il Gemellaggio Sportivo Veterani Quinzano, Auser e il supporto tecnico e professionale di Aipo. Sul nostro territorio - ha poi concluso Elisa Dalle Pezze - il tema della coltivazione e valorizzazione dell’olio, quindi del mantenimento delle colline, è annuale grazie a tante iniziative per portare avanti una cultura dell’olio».