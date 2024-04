Grande sfilata domenica a Verona per festeggiare un carnevale «multiculturale, inclusivo e che celebra la pace»

«Tutto confermato. Il 494° Carnevale di Verona, previsto per questa domenica 28 aprile, si svolgerà regolarmente». Lo annunciano quest'oggi, venerdì 26 aprile, da Palazzo Barbieri. A poco più di 48 ore dallo svolgiemento della storica grande festa veronese, così com’era stato precedentemente programmato, si è infatti svolto stamattina l’ultima fase di controllo che ha visto confrontarsi l’assessora alla cultura Ugolini e il presidente del Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco Valerio Corradi. Valutate le positive previsioni meteo per il fine settimana, entrambi hanno dato unitamente conferma all’evento.

Dopo il rinvio a causa del maltempo lo scorso febbraio, la città di Verona potrà dunque festeggiare la storica kermesse in una stagione inusuale ma con una formula comunque affascinante e coinvolgente. La sfilata, formata da 23 carri allegorici, 113 gruppi carnevaleschi e 6 bande musicali e majorette, animerà le strade e le piazze del centro cittadino a partire dalle ore 15, da corso Porta Nuova fino a piazza San Zeno. Tutti al seguito del Papà del Gnoco che, come da tradizione, guiderà il corteo in groppa al "musso".

«Un’edizione di non facile gestione, che ha richiesto un grande lavoro di confronto e collaborazione fra le parti - ha evidenziato stamane l’assessora alla cultura Marta Ugolini -. Trovare una nuova data all’evento non è stato semplice, visto l’importanza della manifestazione e la vitalità di Verona che, fortunatamente, è spesso animata da diverse iniziative di rilievo. Per questo siamo arrivati alla data di fine aprile. Ringrazio il Comitato Bacanal del Gnoco per la collaborazione e, in particolare, tutto il personale della Polizia locale che per la giornata supporterà l’evento per garantirne un regolare svolgimento in sicurezza».

Il percorso della sfilata

Dalle ore 12 si potrà entrare nell’atmosfera gastronomica del carnevale, grazie agli gnocchi della tradizione di Verona che si potranno gustare in piazza San Zeno, mentre alle 15 partirà la tanto attesa e storica sfilata di Carri che inizierà da corso Porta Nuova per poi passare a piazza Bra, via Roma, Corso Castelvecchio, Largo Don Bosco, Regaste San Zeno, Piazzetta Portichetti, Via San Giuseppe, Piazza Corrubbio, Piazza Pozza e Piazza San Zeno.

Per la prima volta sfileranno nei loro abiti tradizionali rappresentanze delle minoranze etniche della città di Verona, provenienti dai seguenti paesi: Brasile, Moldavia, Sri Lanka, Messico, Tanzania e Ucraina. Un carnevale dunque «multiculturale, inclusivo e folcloristico» che si propone di celebrare «la pace e la condivisione tra i popoli». Ulteriore novità il ritorno del Carro dell’Abbondanza, che distribuirà giochi. L’avvio della sfilata, che sarà raccontata in diretta dai conduttori Francesca Cheyenne e Mauro Micheloni, vedrà come ospite d’onore, Elena Da Vico, discendente di Tommaso Da Vico, figura storica a cui si deve, da convinzione popolare, l’origine del Carnevale di Verona.

Le modifiche alla viabilità e divieti di sosta

Dalle 8 alle 20, divieto di sosta con facoltà di rimozione, compresi i motocicli, ciclomotori e monopattini, nelle seguenti vie e piazze su entrambi i lati della carreggiata: corso Porta Nuova, carreggiata con direzione da Porta Nuova a piazza Bra, piazza Bra, lato Gran Guardia, Liston, via Roma, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio tra via San Giuseppe e via Barbarani, piazza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno fino all'incrocio semaforico, via Vittime Civili di Guerra, (dalle 00 alle 24 in piazza San Zeno e dalle 8 alle 24 in piazza Pozza e via Porta San Zeno) e sospesi i servizi di Trenino turistico, Autobus turistico e Bikesharing di piazza Bra.

Dalle 11 alle 21, divieto di transito in piazza Pozza e via Porta San Zeno. Dalle 12, per il tempo necessario al transito del corteo e del successivo passaggio dei mezzi Amia per le operazioni di pulizia delle strade, divieto di transito al passaggio del corteo, nelle seguenti vie e piazze: corso Porta Nuova, carreggiata con direzione da Porta Nuova a piazza Bra, piazza Bra, lato Gran Guardia, Liston, via Roma, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio tra via San Giuseppe e via Barbarani, piazza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno fino all'incrocio semaforico, via Vittime Civili di Guerra (in via Vittime Civili di Guerra fino alle ore 20, eccetto organizzatori).

Dalle 12 alle 20, divieto di transito in corso Porta Nuova, carreggiata civici dispari. Dalle 13 alle 20 i parcheggi taxi di piazza Bra vengono spostati in via Pallone, civico 11.

Aperto il parcheggio San Zeno

Domenica sarà disponibile anche il parcheggio San Zeno - 216 posti - fruibile per l’intera durata degli eventi con orario full time 8.30 - 23.30, con tariffa unica di 5 euro.

Sicurezza e divieti

Per evitare danni e pericoli, soprattutto per i più piccoli, è vietato utilizzare, lanciare e disperdere prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette, schiuma da barba, ecc.). È inoltre vietato l’impiego di tutti i prodotti e le sostanze (uova, farina…) che possano imbrattare, molestare, arrecare danno alle persone, insudiciare e deturpare il suolo ed i beni esposti al pubblico con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, anche spray.

Informazioni