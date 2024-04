Nominati 29 Alfieri della Repubblica, c'è anche il 14enne Matteo Ridolfi

Il 14enne veronese Matteo Ridolfi è uno dei nuovi 29 Alfieri della Repubblica nominati quest'anno dal presidente Sergio Mattarella.

Il 18 febbraio scorso, il giovane di Colognola ai Colli ha salvato la vita a un 65enne di Caldiero colto da arresto cardiaco. Un gesto di altruismo, la cui importanza è stata sottolineata dal prefetto di Verona Demetrio Martino, dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia e dal presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Ed oggi, 27 aprile, anche il presidente della Repubblica Mattarella ha confermato l'intenzione di premiare quanto fatto dal 14enne.

«Per la prontezza con cui ha praticato il massaggio cardiaco a un uomo, colto da malore, salvandogli così la vita - si legge nella motivazione - Un'azione coraggiosa, che si fonda su un valore di solidarietà, sull'importanza cioè di non voltarsi dall’altra parte quando qualcuno è in difficoltà. Matteo, mentre andava in bicicletta verso il campo da calcio, si è imbattuto in una scena di disperazione: un uomo, un pensionato di 65 anni, era caduto in terra a causa di un infarto. La moglie, al suo fianco e in preda al panico, attendeva l’arrivo dell’ambulanza. Matteo, con grande risolutezza e ricordando una scena vista in una nota serie televisiva, ha deciso di intervenire. Nel praticare il massaggio cardiaco, che ha salvato la vita all’uomo, è stato aiutato da un operatore al telefono. Ma il più grande merito di Matteo è aver ricordato a tutti l’importanza di aiutare chi si trova in condizione di bisogno».

E premiando Matteo Ridolfi e gli altri 28 nuovi Alfieri della Repubblica, Mattarella ha voluto sottolineare casi «di solidarietà spontanea», e quindi «azioni e sentimenti da incoraggiare per diffondere tra i giovani quei valori che possono consentire loro di farsi costruttori di un futuro sostenibile, adulti consapevoli dell’importanza della solidarietà in un mondo attraversato da conflitti, cambiamenti climatici e crisi ambientali».