Freddo tardivo e danni per le coltivazioni: «Colpiti i vigneti nell’Est Veronese»

A seguito dell'anomala ondata di freddo che si è abbattuta durante i giorni scorsi anche sulla nostra regione, è intervenuto Andrea Lavagnoli, presidente di Cia - Agricoltori Italiani Verona: «Inusuale e inaspettato quanto accaduto nei giorni scorsi: vento forte, grandine, gelate. Non tutta la provincia è stata interessata allo stesso modo e con lo stesso tipo di calamità. I danni più gravi - ha rimarcato Lavagnoli - sono da registrare nella parte Est della provincia a Sud dell’autostrada A4. Colpiti da gelate i vigneti, per una striscia che va da Montebello a San Bonifacio fino a Belfiore: quindi anche Arcole, Monteforte, Caldiero. In aperta pianura le temperature a livello del terreno sono arrivate ad un grado sopra zero secondo le rilevazioni fatte dagli agricoltori».

Stando a quanto riportato sempre da Cia Verona, non si segnalerebbero danni alle colture orticole, poste sotto tunnel freddi o a pieno campo coperte da tessuto non tessuto, come ad esempio i meloni.

«Da monitorare le ripercussioni sulle drupacee come ciliegi, albicocchi e peschi - ha sottolineato ancora Lavagnoli -, che potrebbero aver risentito dello sbalzo termico dai 30 gradi di domenica 14 aprile ai 3 gradi segnalati dal meteo di domenica 21 aprile. Laddove vi sono stati dei danni, come nel caso delle gelate, la zona dovrà essere delimitata per l’attivazione del fondo Agri Cat, sperando che una volta presentate le domande di indennizzo non si verifichino i ritardi che stiamo riscontrando per le richieste del 2023».