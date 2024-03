A Verona torna il Festival di Cinema Africano: tutti i film in programma

Apre il 21 marzo la 43a edizione del Festival di Cinema Africano di Verona, sezione "VIAGGIATORI&MIGRANTI", dedicata alle tematiche migratorie, una sezione ad hoc con la che ha l’obiettivo della sensibilizzazione e informazione sul fenomeno delle migrazioni. La data scelta per l’apertura del Festival non è casuale, combacia con la internazionale contro le discriminazioni razziali, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1966, e inserita all’interno della “Settimana internazionale d’azione Giornata contro il razzismo” promossa dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali). Settimana d’impegno, oramai da anni, per il FCA, realtà in prima linea nel contrasto a pregiudizi, luoghi comuni dentro il cartellone NELLA MIA CITTÀ NESSUNO È STRANIERO. Uno slogan che è stile di vita e di pensiero di questi 43 anni in cui si è voluto far conoscere alla città un mondo afro e afrodiscendente.

L’appuntamento è dunque al solito posto, il Cinema teatro Santa Teresa, che dal 21 al 24 marzo, ogni sera a partire dalle ore 21, ospiterà la proiezione di un film, non solo di registe e registi africani, con un focus sull’immigrazione interna ed esterna al continente Africa e uno sguardo in generale sulla complessità di partenze, arrivi e permanenze. 4 le fiction scelte per raccontare le migrazioni da diversi punti di vista. Al termine di ogni film, come consueto, saranno presenti in sala gli/le ospiti che, con la Direzione artistica del Fca, affronteranno insieme le tematiche emerse dalla visione dei lungometraggi proposti e dialogheranno con il pubblico in sala.

Il programma

Ad aprire la rassegna, giovedì 21 marzo, come sempre sarà la madrina Malice Omondi.

GIOVEDÌ 21 MARZO LE VOYAGE DE TALIA di Christophe Rolin / Belgio, Senegal, Lussemburgo 2022 – 78’ Premiere al RIFF di Bruxelles nel giugno 2022 e numerosi riconoscimenti, il film racconta la storia di Talia, una giovane afro-belga che vive con il suo fidanzato a Bruxelles, dove ogni cosa è al suo posto “come un quadro ben sistemato”. Tuttavia decide di partire per il Senegal, suo paese d’origine. A Dakar raggiunge la lussuosa villa della cugina, nella speranza di incontrare la nonna. Ma la nonna non c’è e la villa le appare presto una «prigione dorata». Poi incontra Malika, una misteriosa venditrice ambulante di uccelli. OSPITI: Veronica Atitsogbe, vicepresidente del Consiglio Comunale di Verona, e il Gruppo “I Baobab di Carta” con Emanuela Gamberoni (UniVr).

VENERDÌ 22 MARZO DUE FRATELLI di Léonor Serraille / Francia 2022 – 116’ Dall’autrice di MONTPARNASSE – FEMMINILE SINGOLARE, l’opera prima che nel 2017 vinse la Camera D’Or a Cannes, nasce questo secondo film, un’analisi raffinata delle sfumature all’interno di una famiglia franco-ivoriana (una madre e i suoi due figli) seguita nel tempo, tra il 1989 e il 2005. OSPITI: Associazione AfroVeronesi e Jennifer Ezenwa, mediatrice linguistico-culturale.

SABATO 23 MARZO DIRTY, DIFFICULT, DANGEROUS di Wissam Charaf / Libano, Francia, Italia 2022 – 83’ Miglior Film Europeo nel 2022 a Locarno, vincitore del Premio Label Europa Cinemas presente nelle Giornate degli Autori alla 79° Mostra del Cinema di Venezia, il film è ambientato nella Beirut di oggi, dove Ahmed, rifugiato siriano, e Mehdia, collaboratrice domestica migrante etiope, vivono il loro amore impossibile. Mentre Mehdia si ribella ai suoi datori di lavoro, Ahmed lotta per sopravvivere smerciando rottami metallici di seconda mano. I due amanti non hanno futuro e in egual misura non hanno nulla da perdere. Un giorno decidono di fuggire da Beirut nel tentativo disperato di lasciarsi tutto alle spalle ma le condizioni fisiche di Ahmed peggiorano e il suo corpo lentamente si trasforma. OSPITE: Amal Mima Karam, formatrice.

DOMENICA 24 MARZO SEMRET di Caterina Mona – Svizzera / Eritrea 2022 – 85’ Opera prima della regista svizzera, il film è stato presentato in anteprima mondiale in Piazza Grande per il 75° Festival di Locarno – 2022. Semret conduce una vita modesta e abbastanza isolata con Joe, la figlia adolescente. Lavora in un ospedale, in attesa di essere ammessa a un programma di formazione per ostetriche. Quando Joe inizia a farle domande sulla sua vita in Eritrea, Semret capisce che non può più nascondere il proprio passato. Con l’aiuto di Yemane, un rifugiato eritreo che lavora come bidello, è finalmente in grado di affrontare i tragici ricordi della sua fuga. Solo così potrà spezzare il filo di dolore che la lega al suo passato. OSPITE: Jessica Cugini, giornalista di Fondazione Nigrizia.

Informazioni e contatti

CINEMA SANTA TERESA: alle ore 21 a Verona dal 21 al 24 marzo 2024.

Biglietti Intero: 6 euro Ridotto: 4 euro (over 65 anni – studenti)

Scopri il Festival: www.cinemafricano.it.

Festival del cinema africano e oltre - Viaggiatori e migranti 2024 / Locandina ufficio stampa Comune di Verona