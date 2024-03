Divertiamoci a Teatro: al Nuovo di Verona la commedia "Vicini di casa"

Per la rassegna Divertiamoci a Teatro 2023-2024, va in scena al Teatro Nuovo di Verona, dal 19 al 22 marzo alle ore 21, lo spettacolo "Vicini di casa", di Cesc Gay con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti Alessandra Acciai, Alberto Giusta e per la regia di Antonio Zavatteri. Un'opera tratta dalla commedia “Sentimental” di Cesc Gay. In un gioco di rimandi, Gay si è ispirato al romanzo di Thomas Berger del 1980 “I vicini di casa” da cui fu tratto, nel 1981, l’omonimo film di John Avildsen, l’ottavo e ultimo film di John Belushi, il terzo e l’ultimo con Dan Aykroyd.

La vicenda è incentrata su due coppie che si confrontano sul tema della sessualità. Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Lui si rifugia spesso in terrazza a guardare le stelle. Lei cerca conforto nei manuali di auto aiuto. A scardinare questa apparente stabilità ci pensano Laura e Toni, i vicini di casa, che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. Anna e Giulio sanno poco sul conto dei vicini. Una cosa però è certa: fanno di continuo l’amore, rumorosamente! Giulio li considera incivili, Anna ha il coraggio di ammettere che, in fondo, invidia la loro vivace vita erotica. Fra un bicchiere di vino e una fetta di Pata Negra, Laura e Toni si riveleranno molto più spregiudicati del previsto e Anna e Giulio finiranno per confessare fantasie, vizi e segreti che non avevano mai avuto il coraggio di condividere. Lo spettacolo è una coproduzione Nido di ragno, Cardellino e Teatro Stabile di Verona.

Informazioni e biglietti: https://www.teatrostabileverona.it

Vicini di casa / Locandina Teatro Nuovo di Verona