Al Teatro Fonderia Aperta di Verona il concerto di Isabella Turso

Al via il 22 marzo dal Teatro Fonderia Aperta di Verona il “NIGHTFALL PIANO TOUR”, una serie di concerti all’insegna dell’ecosostenibilità nelle più suggestive location italiane in cui la pianista e compositrice ISABELLA TURSO presenterà al pubblico il nuovo album “Nocturne”, attualmente disponibile in digitale, unitamente a brani del suo repertorio. Biglietti disponibili su https://bit.ly/ NightfallPianoTour.

Sarà un viaggio emozionante attraverso le suggestioni e le evocazioni della notte, ispirato principalmente dal suo ultimo lavoro discografico. Un’esperienza sensoriale caratterizzata sia dalle nuove composizioni al pianoforte sia dalla profonda sensibilità dell’artista verso la sostenibilità ambientale, esibendosi in teatri storici, in affascinanti ville e castelli e offrendo un racconto fatto di suoni, immagini e arte contemporanea. Attraverso la selezione accurata dei luoghi, Isabella mira non solo a offrire esperienze musicali coinvolgenti, ma anche a sensibilizzare alla cura e al rispetto dell’ambiente circostante, che è naturale amplificatore di emozioni.

Durante il tour, Isabella viaggerà esclusivamente su un’auto elettrica, dimostrando un impegno tangibile verso la riduzione dell'impatto ambientale. L’auto elettrica in questo contesto non sarà solo un mezzo di trasporto, ma il luogo in cui si realizzeranno contenuti speciali come podcast, interviste e dietro le quinte, che verranno condivisi con il pubblico attraverso i canali social e digitali dell’artista.

Accanto a lei sul palco il produttore e polistrumentista Ludovico Clemente. L’atmosfera dei concerti sarà intima e suggestiva anche grazie al contributo di visual concept dell'artista trentino di fama internazionale Stefano Cagol e alle luci di particolare impatto visivo. Di seguito le prime date annunciate del “Nightfall Piano Tour”:

Venerdì 22 marzo – Teatro Fonderia Aperta – Verona

Domenica 14 aprile – Villa Medici Giulini – Monza

Sabato 20 aprile – Tenuta La Marchesa – Novi Ligure (AL)

Sabato 1° giugno – Castel Belasi – Campodenno (TN)

Nightfall Piano Tour / Locandina Ufficio Stampa Parole e Dintorni