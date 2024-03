"Sudamerica: musica a colori!" al Teatro Fucina Machiavelli

Il Quartetto Maffei propone una matinée diversa dal solito, questa domenica 24 marzo alle 11 in Fucina Machiavelli (via Madonna del Terraglio 10), all’insegna della vivacità della musica sudamericana. Protagonista musicale il talentuoso fisarmonicista, compositore e arrangiatore Thomas Sinigaglia, un musicista eclettico e virtuoso dello strumento.

In programma come primo brano il Quartetto n. 1 di Heitor Villa-Lobos, uno dei più noti compositori brasiliani. Si tratta di una suite folkloristica romantica e volutamente semplice, con sei movimenti alternativamente lirici e danzanti, nostalgici e allegri. Seguirà “Five tango sensations” del compositore argentino Ástor Piazzolla, una suite per bandoneon e quartetto d’archi sorprendente per la sua capacità di unire la passione e il ritmo del tango con gli echi dell’avanguardia musicale del novecento.

Il concerto si concluderà in bellezza con una composizione originale dello stesso Thomas Sinigaglia, che propone una suite per fisarmonica e orchestra d’archi ispirata al “fregio della vita”, di Edvard Munch: una serie di opere che rappresentano i temi dell'esistenza umana e della sua fragilità, dall'amore con le sue speranze iniziali, alla sua dissoluzione, e infine alla malattia e alla morte.

Informazioni e contatti

I biglietti 12 euro intero e 10 euro ridotto sono acquistabili sul sito www.fucinaculturalemachiavelli.com oppure in biglietteria a partire da un’ora prima dell’evento, nel Teatro Fucina Machiavelli in via Madonna del Terraglio 10, Verona.

Thomas Sinigaglia / foto ufficio stampa Fucina culturale Machiavelli