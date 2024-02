Visita guidata: "La chiesa di San Fermo e la Verona fluviale"

Sarà l’occasione per tornare ad ammirare una delle chiese più pregevoli di Verona, divisa in due come la francescana Basilica d’Assisi. Ammireremo gli affreschi della cripta e gli altari della chiesa superiore prima di intraprendere una passeggiata lungo la riva destra dell’Adige alla scoperta di arti, mestieri, usi e costumi scomparsi per sempre.

Data: domenica 24 marzo alle 14.30

Appuntamento: Sagrato di San Fermo

Costo: 10 euro a persona

Durata: 2,5 h. circa

Guida Stefano Mutti

Prenotazione obbligatoria al numero: 3491668419

Ingresso: i non residenti nella Diocesi / Provincia di Verona pagano 3 euro all’entrata. I residenti in Diocesi dovranno munirsi di documento di riconoscimento.

Tappe del tour: Chiesa di San Fermo, Dogana, Ponte Navi, Lungadige Rubele, Interrato Acqua Morta e Molinari Bra'

Foto Stefano Mutti