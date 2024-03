Arriva la "domenica della sostenibilità" a Madonna di campagna: programma e provvedimenti viabilistici

La domenica della sostenibilità arriva nel territorio della 7a Circoscrizione. L’appuntamento è per il 24 marzo a Madonna di Campagna. Tutti i quartieri si attivano mettendo in campo associazioni, organizzazioni no-profit del territorio e cittadini con iniziative culturali, attività di mobilità sostenibile, cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale.

Per favorire lo svolgersi delle attività predisposte, sono previste alcune limitazioni alla circolazione e divieti di sosta, in particolare in piazza Madonna di Campagna.

«Prosegue il tour delle domeniche della sostenibilità che coinvolgono sempre più cittadini e associazioni - afferma l’assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari -. Crediamo nel valore sociale dell’iniziativa, con gli spazi pubblici che diventano luoghi di coesione e incontro».

I prossimi appuntamenti saranno il 7aprile in Sesta mentre il 21 aprile in Terza in Borgo Nuovo.

Presenti il presidente della 7a Circoscrizione Carlo Pozzerle e il consigliere Giovanni Bombieri che ha coordinato le iniziative.

Programma delle attività

ESCURSIONE IN BICICLETTA - Tour in biciletta all'interno del quartiere di Madonna di Campagna, con ritrovo presso il gazebo di Fiab, dalle 9.30 alle 12. A cura di Fiab Verona.

CAMMINATA ECOLOGICA - Camminata ecologica e di pulizia attraverso il quartiere con partenza da piazza Madonna di Campagna, dalle 10 alle 12. A cura di Cittadinanza Attiva Verona.

BIO-WATCHING - Passeggiata naturalistica per riconoscere il canto degli uccelli e le piante. Due i turni previsti: dalle 10 alle 11.30 e dalle 15 alle 16.30. A cura del WWF veronese.

LABORATORI PER BAMBINI - Attività manuali con i bambini di RI... CICLO NOI dalle 10 alle 18.

ATTIVITÀ DEL CIRCOLO NOI CLUB MADONNA DI CAMPAGNA APS - Apertura del Circolo "El Cocodril" con espositori e collezionisti, e degustazioni, dalle 10 alle 18. Visite guidate allla Basilica Santa Maria della Pace dalle 15.30 alle 17.30.

IL BUS D'EPOCA "LUPETTO" - Dalle 10 alle 12, a cura di Fondazione ATV Autobus Storici.

YOGA ALL'ARIA APERTA E CHEERDANCE - Dalle 10 alle 18, a cura di ASD East Side.

TRUCCABIMBI E CACCIA AL TESORO CON MATERIALI DI RECUPERO - Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, a cura di APS Music Hall.

ESPOSIZIONE DI HOBBISTICA - Sculture in terracotta di donne e di lampade con legni raccolti sulle rive di fiumi e mari dalle 10 alle 18, a cura di Maria Letizia Baldini.

ARTISTI DI STRADA - Intrattenimento musicale e di sottofondo dalle 11 alle 18, a cura di APS Istinti Artistici.

ESIBIZIONE MUSICALE - Concerto del corpo bandistico Arrigo Boito nel cortile dell’ex Convento Camaldolese della Basilica di Santa Maria della Pace dalle 11.30 alle 12.30.

LABORATORI CREATIVI SUL RICICLO - Attività di riuso creativo, educazione alla raccolta differenziata e laboratori didattici dalle 15 alle 18. A cura del Comitato Genitori I.C. Madonna di Campagna.

BALLO COUNTRY - Dalle 15 alle 17, a cura dell'ASD Country Forever.

ESIBIZIONE CORALE - Tre concertini di 15 minuti ciascuno sotto il porticato della Basilica Santa Maria della Pace alle 15, 16 e 17. A cura del Coro "El Portego".

ESIBIZIONE MAJORETTES - Dalle 15 alle 15.30, a cura dell'ASD Majorettes Afrodite.

CONCERTO - Esibizione musicale nell'area della fontana (lato biblioteca) dalle 15.30 alle 17, a cura dell'Associazione Culturale Si fa musica.

GAZEBI E STAND: 7a Circoscrizione, dalle 10 alle 18; AICE Epilessia, dalle 9.30 alle 17.30; Amici del Lazzaretto, dalle 10 alle 18; Arte & Parte dalle 9 alle 12; Comitato Benefico Carnevale di San Michele, con la partecipazione di Mastro Sogar, dalle 10 alle 18; Associazione Cuore Ingegno, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; Cooperativa Panta Rei, dalle 10 alle 12; Fiab Verona, con la possibilità di marchiatura delle biciclette, dalle 10 alle 13; Le api e le arnie di Borgo Frugose e del Lazzaretto, con gli apicoltori Michele Galimberti e Rozio Roberto, dalle 10 alle 18; Legambiente, con lettura fiabe e laboratori, dalle 10 alle 18; Plastic Free, dalle 10 alle 18; Extinction Rebellion, dalle 10 alle 18; Sol. Co. dalle 10 alle 18; Villa Buri Onlus, dalle 10 alle 18; Vita e storia di San Michele, dalle 10 alle 12.

Provvedimenti viabilistici del 24 marzo 2024

DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA - Il primo in vigore dalle 8 alle 19, il secondo dalle 7 alle 19, su ambo i lati della carreggiata e con facoltà di rimozione in: piazza Madonna di Campagna, su tutta l'area eccetto le diramazioni individuata dal civico 16A della medesima piazza e via Unità d’Italia e la diramazione individuata dai civici 11 ed i civici 15A; via Madonna di Campagna, nel tratto compreso tra il civico 73 e piazza Madonna di Campagna.

Possono circolare esclusivamente in entrambi i sensi di marcia: biciclette, veicoli di soggetti proprietari e/o titolari di garage o posti auto all'interno di area privata, veicoli delle forze dell'ordine, di pronto intervento o soccorso.

DIVIETO DI SOSTA - Riguarda tutti i veicoli, con facoltà di rimozione, dalle ore 9 di venerdì 22 alle ore 13 di lunedì 25 marzo in: piazza Madonna di Campagna davanti i civici 4-5 per un tratto di circa 15 metri, per l'installazione di strutture utilizzate durante la giornata della sostenibilità di domenica.

OBBLIGO - I veicoli circolanti in via dei Sogari, con direzione piazza Madonna di Campagna, una volta giunti all’intersezione con via Paquara, dovranno svoltare a destra o a sinistra su quest’ultima, ad eccezione veicoli di soggetti proprietari e/o titolari di garage o posto auto all’interno di area privata di via dei Sogari.