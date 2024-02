Pedonalizzazione temporanea a Ponte Crencano: approvata la sperimentazione di Traguardi

Dare strada alle persone e rendere più inclusiva la città. In questo contesto di cambiamento si inserisce l’intervento sperimentale proposto dal movimento Traguardi, il quale fa parte della maggioranza dell'Amministrazione Tommasi, che ha deciso di scommettere su una strada situata nel quartiere di Ponte Crencano: via Prati e nello specifico il tratto compreso tra via Poerio e via Tommaso, che separa un giardino pubblico dagli spazi di aggregazione che fanno capo alla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice.

Il Consiglio della Seconda Circoscrizione ha espresso parere positivo alla proposta di sperimentare una pedonalizzazione temporanea di questo breve tratto di strada, che non sembra svolgere una funzione essenziale per la circolazione stradale, considerato che a poca distanza vi sono altri punti di accesso a via Poerio da via Tommaseo. La stessa proposta era stata approvata all’unanimità nelle scorse settimane dalla Commissione Ambiente e Mobilità, informano dal movimento civico.

La richiesta di parere è stata presentata dai consiglieri di Traguardi Catherine Dezio e Pietro Corcioni, che spiegano: «Questa iniziativa nasce dalla necessità di creare uno spazio di aggregazione nel quartiere. Prendendo come riferimento alcune best practices nazionali e internazionali, pensiamo che la creazione di una "piazzetta" possa essere uno stimolo per il quartiere e per le attività economiche della zona, anche perché rendere uno spazio più vitale vuol dire renderlo pure più sicuro».

Una pedonalizzazione in via Prati era già stata sperimentata una decina d’anni fa, ma in quel caso si trattava di un divieto applicato verticisticamente, sottolineano sempre dal movimento. L’idea, oggi, è di studiare chiusure brevi e temporanee coinvolgendo i residenti attraverso processi partecipati. Per questo il parere votato dal Consiglio di Circoscrizione non è risolutivo: apre, semmai, a delle opportunità da costruire in maniera condivisa con la cittadinanza.

«Siamo convinti che i tempi siano maturi per rintracciare nuove e differenti possibilità attraverso un metodo differente rispetto al passato. L’obiettivo è capire la fattibilità di questa proposta: se la soluzione si rivela efficace e gradita ai residenti e commercianti, si potrà attivare una seconda fase realizzando una vera e propria piazzetta».