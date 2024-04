Rfi prepara cantiere per l'ingresso della Tav a Verona Porta Nuova

Prendono il via a maggio le attività di preparazione ai lavori per l'ingresso alla stazione di Porta Nuova della linea ad Alta Velocità. Lavori che partiranno il prossimo autunno, ma che hanno bisogno di attività preliminari come la bonifica delle aree dagli ordigni bellici, la risoluzione delle interferenze con i pubblici servizi, lo sfalcio della vegetazione e la predisposizione delle aree logistiche di cantiere.

Il cantiere porterà alla creazione di 3,6 chilometri della nuova linea, la cui attivazione è prevista entro il 2028, oltre al potenziamento di circa 4,2 chilometri dell'esistente linea ferroviaria e la realizzazione di un nuovo tracciato di circa 3,3 chilometri per il collegamento tra la Milano-Verona con la linea del Brennero. E il progetto prevede anche interventi di razionalizzazione e potenziamento della stazione di Verona Porta Nuova, con modifica e ampliamento dei marciapiedi e dei sottopassi esistenti.

Gli interventi costituiscono una prima fase del progetto di riassetto complessivo del nodo ferroviario di Verona. Permetteranno di ridurre le interferenze tra i diversi flussi di traffico, rendendo più fluida la circolazione e aumentando la capacità dell'infrastruttura. I benefici si vedranno sulla regolarità e sulla puntualità dei treni a lunga percorrenza e dei regionali e sulla maggiore efficienza e consistenza del trasporto merci. La nuova linea merci, infatti, consentirà di liberare in parte il nodo di Verona dai flussi da e per la linea del Brennero e potenzierà i collegamenti con il Quadrante Europa.

L'opera, che prevede un investimento complessivo di circa 441 milioni di euro, ha come committente Rete Ferroviaria Italiana, mentre alla società di ingegneria Italferr è stata assegnata la direzione dei lavori. Lavori che sono stati aggiudicati al raggruppamento di imprese Impresa Pizzarotti & C., Saipem e Salcef.

«I cantieri prenderanno il via in autunno, presumibilmente tra ottobre e novembre - ha spiegato l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari - Si tratta di cantieri che inevitabilmente impatteranno sulla viabilità cittadina, perciò stiamo predisponendo la modellazione delle modifiche alla circolazione viaria, valutando le soluzioni che creeranno minori disagi alla cittadinanza, che sarà comunque informata per tempo anche attraverso assemblee pubbliche nei quartieri interessati dai lavori. Nel frattempo procede la fase di progettazione delle opere compensative individuate dal Comune per la realizzazione dell'Alta Velocità, tra queste le due rotonde di Via Albere, il potenziamento del trasporto pubblico di massa, le opere di viabilità per collegare Verona Sud a Basso Acquar, la riqualificazione dello snodo ferroviario di Porta Vescovo».