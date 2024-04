«Chiudono ancora stabilimenti produttivi», sciopero alla Riello

Salvaguardare l'occupazione in Italia ed esprimere solidarietà e vicinanza alle famiglie dei 61 dipendenti dello stabilimento destinato alla chiusura. Per queste ragioni, i sindacati di Verona di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil scioperano oggi, 24 aprile, nell'ultima ora del turno alla Riello di Legnago.

Con questa protesta, i lavoratori scaligeri si schierano al fianco dei colleghi di Morbegno, in provincia di Sondrio, dove il sito produttivo sarà chiuso. Insieme alla rsu di Legnago, i sindacati hanno ribadito la loro contrarietà alle scelte industriali fatte da Carrier, il gruppo statunitense che controlla Riello.

«Da un lato, il gruppo allarga il suo business con due grandi investimenti, acquisendo prima Toshiba e poi Viessmann, ma dall'altro lato non sembra puntare sul territorio italiano, in quanto si continuano a chiudere stabilimenti produttivi, come quello di Morbegno e prima ancora quello di Pescara - hanno dichiarato Martino Braccioforte di Fiom Cgil, Adriano Poli di Fim Cisl e Luciano Zaurito di Uilm Uil - Si generano utili e profitti per i propri azionisti ma contemporaneamente si crea disoccupazione e desertificazione industriale nel nostro paese. Crediamo fermamente che la multinazionale debba dare adeguate garanzie ai propri dipendenti italiani, presentando un piano industriale pluriennale che preveda una produzione diversificata e di prospettiva sul territorio italiano per fronteggiare la transizione energetica e per la salvaguardia occupazionale delle maestranze».