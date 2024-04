Domenica a Verona si festeggia il Venerdì Gnocolar: modifiche a viabilità e sosta, parcheggi e divieti

Domenica 28 aprile a Verona sarà Venerdì Gnocolar. Il Comune informa che per favorire il regolare svolgimento dell’iniziativa e garantire la sicurezza dei partecipanti, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità e alla sosta lungo il percorso, con la partenza del corteo fissata per le ore 15 da corso Porta Nuova.

MODIFICHE ALLA SOSTA E ALLA VIABILITÀ PER DOMENICA 28 APRILE - Dalle 8 alle 20, divieto di sosta con facoltà di rimozione, compresi i motocicli, ciclomotori e monopattini, nelle seguenti vie e piazze su entrambi i lati della carreggiata: corso Porta Nuova, carreggiata con direzione da Porta Nuova a piazza Bra, piazza Bra, lato Gran Guardia, Liston, via Roma, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio tra via San Giuseppe e via Barbarani, piazza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno fino all'incrocio semaforico, via Vittime Civili di Guerra, (dalle 00 alle 24 in piazza San Zeno e dalle 8 alle 24 in piazza Pozza e via Porta San Zeno) e sospesi i servizi di Trenino turistico, Autobus turistico e Bikesharing di piazza Bra.

Dalle 11 alle 21, divieto di transito in piazza Pozza e via Porta San Zeno.

Dalle 12, per il tempo necessario al transito del corteo e del successivo passaggio dei mezzi Amia per le operazioni di pulizia delle strade, divieto di transito al passaggio del corteo, nelle seguenti vie e piazze: corso Porta Nuova, carreggiata con direzione da Porta Nuova a piazza Bra, piazza Bra, lato Gran Guardia, Liston, via Roma, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio tra via San Giuseppe e via Barbarani, piazza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno fino all'incrocio semaforico, via Vittime Civili di Guerra (in via Vittime Civili di Guerra fino alle ore 20, eccetto organizzatori).

Dalle 12 alle 20, divieto di transito in corso Porta Nuova, carreggiata civici dispari.

Dalle 13 alle 20 i parcheggi taxi di piazza Bra vengono spostati in via Pallone, civico 11.

PARCHEGGIO SAN ZENO APERTO - Domenica sarà disponibile anche il parcheggio San Zeno - 216 posti - fruibile per l’intera durata degli eventi con orario full time 8.30 - 23.30, con tariffa unica di 5 euro.

SICUREZZA E DIVIETI - Per evitare danni e pericoli, soprattutto per i più piccoli, è vietato utilizzare, lanciare e disperdere prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette, schiuma da barba, ecc.). È inoltre vietato l’impiego di tutti i prodotti e le sostanze (es: uova, farina, …) che possano imbrattare, molestare, arrecare danno alle persone, insudiciare e deturpare il suolo ed i beni esposti al pubblico con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, anche spray.