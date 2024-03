Casa di salute e di...arte: mostra "L'attesa"

Dal 9 marzo 2024 presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex UTAP) in Via Bramante 15 a Verona, ci sarà una nuova iniziativa per portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Verrà inaugurata la mostra dal titolo: “L’ATTESA”.

L’esposizione, attraverso opere pittoriche e fotografiche, ha l’intento di restituire la tensione che permea la nostra vita nell’attesa. Un’esplorazione dell'attesa nella natura, nell'uomo e nelle cose. Uno sguardo intimo sulle molteplici sfaccettature di questo concetto universale collegato al tempo. Dalla delicata attesa dei fiori che anticipa la primavera a quella ansiosa dell'uomo in cerca di significato e realizzazione, fino alla statica attesa degli oggetti che ci circondano e ci interrogano. Un viaggio che avviene aspettando, una sospensione, in quel tortuoso e avvincente viaggio che è la stessa esistenza.

Gli autori delle opere sono artisti che operano soprattutto nel territorio emiliano: Andrea Federici, Marco Lombardo, Ersilia Sarrecchia, Gaetano Tommasi, Alberto Zecchini. Le opere potranno essere ammirate fino al 9 maggio 2024, in orario di apertura dello studio medico: 8-20, dal lunedì al venerdì.

Immagine di copertina Ersilia Sarrecchia via Casa di Salute Verona