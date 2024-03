Bentornata Primavera: escursione con visita al Museo del Bosco

Prima uscita per questo 2024 ricco di eventi in collaborazione con MasoVerde di Roverè Veronese: un percorso multisensoriale ed immersivo, dove i colori e le emozioni suggeriti dall’arte si incontrano con i suoni e i colori della natura nello splendido Museo del Bosco! A seguire attività multisensoriale in faggeta nei pressi del Maso: un’attività di immersione percettiva nel bosco adatta a tutti. Al rientro merenda Montanara a MasoVerde: vi faremo gustare bontà locali dolci e salate

4km circa,

100m,

2 ore circa

adatta a tutti

Sabato 23 Marzo ore 14.30, Contrada Maso di Sotto, 8, 37028 Roverè Veronese VR

Equipaggiamento: è richiesto abbigliamento tecnico adatta alla quota (circa 800 m.s.l.m.) e alla stagione (scarpe/scarponi da trekking alla caviglia, consigliati bastoncini da trekking). Per partecipare alla camminata è necessaria la prenotazione.

Info e prenotazioni: +39 349 003 2550 (WhatsApp) – elisa.imbimbo.vr@gmail.com

SI RACCOMANDA LA PUNTUALITÀ. Sono una Guida Ambientale Escursionistica professionale, regolarmente assicurata (R.C.T.) ed esercito la professione ai sensi della Legge 4/2013. La Guida si riserva di annullare o modificare l'iniziativa in funzione delle condizioni metereologiche dando congruo preavviso agli iscritti.