Valpolicella, sui colli delle Strade del vino 2024

Durante la giornata del 24 marzo, 10 cantine del territorio apriranno le loro porte al pubblico per far degustare i loro vini, dare la possibilità di fare una visita della cantina o dei vigneti e abbinare alla degustazione dei piatti locali. Ma quello che caratterizza questo evento è anche la possibilità di partecipare a uscite guidate alla scoperta della Valpolicella in e-bike e a piedi .

Saranno uscite brevi accessibili a tutti, ma che vi permetteranno di capire cosa caratterizza le colline che influenzano in modo così marcato la produzione dei nostri vini!

IL BIGLIETTO di ACQUISTATO È VALIDO PER TUTTE LE CANTINE e comprende il bicchiere, la sacca portabicchiere e la possibilità di fare 2 degustazioni dei vini proposti in ogni cantina partecipante all'evento: https://www.eventbrite.it.