Il Mercato Antiquariato e Modernariato a Valeggio sul Mincio

Il Mercato Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio, celebra il suo 30° Anniversario: una tradizione di continuità, qualità ed eleganza. Il Mercato Antiquariato e Modernariato è uno degli eventi di spicco nel nostro territorio. Da tre decenni questa iniziativa si è distinta per la sua continuità, per la qualità espositiva, l’affluenza di un pubblico appassionato e l’attenzione ai dettagli. La tradizione di questa iniziativa ha solidificato il suo ruolo come punto di riferimento per gli amanti dell’Antiquariato e del Modernariato. La costante dedizione dell’Associazione Percorsi alla qualità espositiva è evidente attraverso una selezione accurata degli espositori, che presentano pezzi unici, trasportando i visitatori in un viaggio attraverso epoche e stili diversi.

L’affluenza di un pubblico sempre numeroso è testimonianza dell’apprezzamento della comunità per questo evento che si è evoluto nel corso degli anni, adattandosi alle esigenze e ai gusti dei visitatori. La cura dei dettagli è stata una costante, dalla disposizione degli stand all’atmosfera suggestiva che avvolge il mercato. Il Mercato Antiquariato e Modernariato, con tre decenni di successi, di idee, di progetti, ma soprattutto di persone, si conferma come un punto fermo nel calendario degli eventi locali, celebrando non solo il passato ma anche guardando al futuro con entusiasmo e impegno a continuare a orire un esperienza significativa per gli appassionati del settore e non solo.

Valeggio sul Mincio anche in questa occasione acquisisce un particolare fascino, orendo ai suoi visitatori itinerari per scoprire i beni culturali del territorio. Tre percorsi: Medievale, Archittettonico e Sacro, utilizzando gli appositi totem collegati al sito 7su7.it.