"Tango di periferia" al Teatro Laboratorio

Domenica 24 marzo 2024 ore 18 al Teatro Laboratorio di Verona (Lungadige Galtarossa 22/a) è di scena “Tango di periferia” ispirato alla storia vera di Maria y Chiche de Buenos Aires. Tra la fine dell’800 ed inizio del ‘900 Buenos Aires viveva un ruolo centrale nella scena del mercato artistico culturale di oltre mare. Mentre la classe dominante importava l’opera lirica dall’Italia e la Zarzuela dalla Spagna arricchendo d’internazionalità la scena culturale della capitale, nella periferia la classe sociale dimenticata e sfruttata, fatta di immigranti e argentini diseredati, era alla ricerca disperata di un briciolo d’identità.

La storia parla della nascita del Tango attraverso l’incontro tra Cice e Maria, lei immigrata dalla Sicilia alla fine dell’800, lui argentino di terza generazione che vive in prima persona l’invasione della sua città. Un incontro fra culture diverse, un abbraccio, un’identità desiderata che affermò il tango alla sua comparsa non solo come semplice musica, ma piuttosto come un pensiero che si balla. Musica, racconto e ballo raccontano una Buenos Aires multi etnica, culla del benessere di alcuni e della disperazione dei tanti che inconsapevolmente furono i protagonisti di un evento che ancora oggi echeggia in ogni angolo del pianeta, come a voler dire che “la mischia dei popoli non solo è inevitabile ma anche feconda”. Poesia, dramma e sensualità si fondono armoniosamente tra le pagine legate al tema dell’immigrazione in Argentina. Alla fine milonga per tutti.

Di e con: Silvia Priori, Roberto Gerbolès. Ballerini: Angela Quacquarella, Mauro Rossi. Produzione Teatro Blu di Varese.

Prenotazione consigliata a:

Insegna Teatro Laboratorio / foto ufficio stampa Teatro Laboratorio Alice Martini