Presentazione ufficiale nuovo album di Chianluca "Vivere all'infinito"

Presentazione ufficiale del nuovo album del cantautore e pianista veronese Chianluca "Vivere all'infinito" in uscita per Vrec in formato digitale e CD. La cornice di questa serata di festa è l'Esoteric Pro Audio Theater di Villafranca di Verona (VR).

Chianluca, all’anagrafe Gianluca Chiarelli, è un pianista, compositore e cantautore veronese con all’attivo oltre 300 concerti nonostante la sua giovane età. Con Beatles e Battisti nel cuore, Chianluca propone un pop barocco ed originale centrato sul suono del pianoforte. Si esibirà con Fabio Marcolongo alla batteria e Gennaro Porcelli alla chitarra.

A scaldare gli animi saranno i Tides e i Flic Floc.