Visite guidate ad un luogo prezioso: il Museo Miniscalchi-Erizzo

Domenica 24 marzo, 7 e 21 aprile alle ore 11 sono in programma Visite guidate alla scoperta di Palazzo Miniscalchi, sede del Museo Miniscalchi-Erizzo. Il Museo è ambientato nelle stanze di Palazzo Miniscalchi, dimora nobiliare della famiglia Miniscalchi–Erizzo dalla fine del Quattrocento fino al 1977.

Nella casa, trasformata in museo nel rispetto degli antichi ambienti, sono esposte collezioni eclettiche il cui nucleo principale e più antico è rappresentato dai reperti provenienti dalla celebre Wunderkammer dell’erudito veronese Ludovico Moscardo. Bronzetti e placchette rinascimentali si affiancano a reperti archeologici, armi e armature datati dalla metà del Quattrocento agli inizi del Seicento, dipinti, arte sacra e icone sacre.

Accompagnati dalle guide del museo, è possibile osservare da vicino le numerose opere in un'autentica atmosfera familiare. Tra i reperti più preziosi e ammirati, si trova l'"astrolabio di Verona" come recentemente è stato soprannominato l'antico strumento di osservazione astronomica che in pochi giorni è diventato famoso grazie all'attenzione della stampa internazionale.

Costo: 10 euro a persona (gratuito per bambini fino a 11 anni)

È necessaria la prenotazione: